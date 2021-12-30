كيف تلعب Minecraft مع أصدقائك في وضع تعدد اللاعبين Multiplayer

يمكن لعب Minecraft في وضع اللاعب الفردي ، ولكن اللعبة تتمتع بشعبية أكبر في وضع اللعب المتعدد حيث يمكنك أن تلعب مع صديقك في ماين كرافت. في وضع تعدد اللاعبين ، يمكن اللعب Multiplayer عبر الإنترنت ويمكن إنشاء عوالم ضخمة عبر الإنترنت.

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العب Multiplayer مع صديقك في Minecraft

لعبة Minecraft متعددة اللاعبين متاحة على جميع الأنظمة الأساسية. يمكنك اللعب على خوادم عبر الإنترنت أو يمكنك اللعب عبر شبكة LAN. باستخدام شبكة LAN ، يجب توصيل جميع اللاعبين بنفس الشبكة للعب. باستخدام الخوادم عبر الإنترنت ، يمكن للاعبين الانضمام من أي مكان في العالم طالما أنهم يعرفون الخادم الذي سينضمون إليه.

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اللعب المتعدد في Minecraft – من خلال سرفر أونلاين

من أجل الانضمام إلى سرفر عبر الإنترنت ، تحتاج إلى الأتي :

عنوان السرفر “عنوان IP “

رقم الخادم port number

إصدار اللعبة الذي يتم تشغيله على الخادم “السرفر”: يجب أن يكون متسقًا أو متوافقًا مع إصدار اللعبة الذي تقوم بتشغيله.

للانضمام إلى الخادم “السرفر” ، اتبع هذه الخطوات.

افتح لعبة Minecraft.

انقر فوق تشغيل Play.

حدد علامة التبويب الخوادم Servers .

انقر فوق إضافة خادم Add Server.

أدخل اسمًا للسرفر.

أدخل عنوان للسرفر.

أدخل المنفذ port.

انقر فوق تشغيل Play.

ستنشئ اللعبة اتصالاً بالسرفر وستتمكن من الانضمام إليه.

Minecraft Multiplayer – من خلال LAN Game “شبكة الانترنت الداخلية”

يمكنك استضافة لعبة على نظامك الخاص وفتحها للاعبين الآخرين على الشبكة الداخلية. يمكنك أيضًا استضافة هذه اللعبة على خادم Realms ولكن Realms خدمة مدفوعة. يمكنك فتح أي لعبة على شبكة الانترنت الداخلية أو إنشاء لعبة جديدة. في إصدار ماين كرافت بيدروك / ويندوز 10 ، تكون جميع الألعاب مفتوحة للشبكة المحلية بشكل افتراضي. في إصدار Java ، يجب عليك تشغيل الميزة.

افتح لعبة Minecraft.

حدد عالمًا world أو أنشئ عالمًا جديدًا create a new one.

في إعدادات العالم ، قم بالتمرير لأسفل إلى Multiplayer.

قم بتشغيل مفتاح اللعب المتعدد Multiplayer Game.

قم بتشغيل Visible to LAN Players.

لن تكون اللعبة مرئية للاعبي Minecraft الآخرين.

للانضمام إلى اللعبة ، انتقل إلى Play.

حدد عالم LAN وستتمكن من الانضمام إليه.

خاتمة

إذا كنت تواجه مشكلة في الاتصال بخادم عبر الإنترنت ، فتحقق مما إذا كان متصلاً بالإنترنت. تميل معظم السرفرات إلى البقاء على الإنترنت على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ولكن ليس كلها. تحقق جيدًا للتأكد من تشغيل السرفر. سترى عادةً مؤشر حالة الخادم حيث يتم نشر عنوان الخادم. إذا كان الخادم غير متصل ، فلن تتمكن من الانضمام إليه. إذا لم تتمكن من الانضمام إلى LAN World ، فتحقق من إعدادات جدار الحماية. يجب تعيينها للسماح لـ Minecraft بالاتصال عبر شبكة عامة وخاصة.