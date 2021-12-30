هل “إيلون ماسك” هو نفسه “الشخص الغامض” الذي اخترع البيتكوين؟!!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 30 ديسمبر 2021 07:10 مساءً - منذ 3 دقائق

آخر تحديث: 30 - ديسمبر - 2021 7:06 مساءً

رغم مرور سنوات على ابتكار العملة الرقمية الأولى من ناحية القيمة السوقية في العالم “البيتكوين”، إلا أن الغموض حتى اليوم يلف شخصية المخترع الأول هذه العملة، المعروف باسم مجهول وهو ساتوشي ناكاموتو.

ومع كثرة التكهنات حول الشخصية الحقيقية لـ “ناكاموتو”، أكد إيلون ماسك، المعروف بتأثيره على أسعار العملات المشفرة بتغريداته فقط، أنه ليس ساتوشي ناكاموتو، الشخص المجهول أو مجموعة من الأشخاص الذين يُعتقد أنهم اخترعوا البيتكوين.

وأكد في تدوينة صوتية مع Lex Fridman أنه لم يخترع بيتكوين، في حين يأشار ماسك إلى أن هوية الشخص ليست بنفس أهمية تطور الأفكار التي أدت إلى العملة المشفرة. اقترح ماسك أن نيك سزابو هو المسؤول “الأكبر” عن تطور الأفكار.

في بودكاست مع ليكس فريدمان، سُئل الرئيس التنفيذي لشركة تسلا عما إذا كان “بالتأكيد” ليس ساتوشي ناكاموتو وكرر الملياردير إنكاره. في إشارة إلى أن ماسك قد رفض الاقتراحات مرة أخرى في عام 2008، سأل فريدمان عما إذا كان مؤسس SpaceX سيخبر العالم إذا كان هو مخترع بيتكوين. ردا على ذلك قال ماسك: “نعم”.

قال ماسك للمسؤول الصوتي وباحث الذكاء الاصطناعي، “يمكنك إلقاء نظرة على تطور الأفكار قبل إطلاق بيتكوين ومعرفة من كتب، كما تعلم، عن تلك الأفكار.”

كان فريدمان قد سأل في البداية عما إذا كانت ميزة أو خطأ أن هوية ساتوشي ناكاموتو غير معروفة. قال ماسك، “إنه نوع مثير للاهتمام من تاريخ البشرية أن هناك تقنية معينة مخترعها مجهول الهوية تمامًا.”

من الواضح أن ماسك لا يعرف من أنشأ البيتكوين وقال: “من الواضح، لا أعرف من أنشأ بيتكوين … يبدو أن نيك سزابو ربما يكون أكثر من أي شخص آخر مسؤول عن تطور هذه الأفكار”، مضيفًا ادعاءات نيك سزابو بأنه ليس ناكاموتو … لكن يبدو أنه الشخص المسؤول عن الأفكار الكامنة وراءها أكثر من أي شخص آخر “.

علاوة على ذلك، قال ماسك لفريدمان، “ربما لا تكون الشخصيات الفردية بنفس أهمية الشخصيات المشاركة في تطور الأفكار التي أدت إلى الأشياء” من المحزن التفكير في التاريخ ولكن ربما يتم نسيان معظم الأسماء. ما هو الاسم على أي حال، إنه اسم، اسم مرتبط بفكرة. ما الذي يعني حتى’”

حول نيك سزابو، ساتوشي ناكاموتو يُعرف نيك سزابو بأنه مخترع أحد أسلاف بيتكوين، وهو Bit Gold والعقود الذكية الرقمية، والتي أصبحت في النهاية جزءًا مهمًا من Ethereum blockchain. كما نفى Szabo أنه ساتوشي ناكاموتو وأخبر المؤلف المالي دومينيك فريسبي في عام 2014، “أخشى أنك أخطأت في الإساءة إلي بصفتي ساتوشي، لكنني معتاد على ذلك”.

بينما استحوذت العملات المشفرة على انتباه العالم بأسره، أثار اختفاء ساتوشي ناكاموتو سلسلة من التكهنات بعد وقت قصير من إطلاق البيتكوين. أثار عدم الكشف عن هويته ناكاموتو اندفاعًا أوسع للعملات المشفرة أدى إلى إنشاء الآلاف من العملات الرقمية المختلفة. لكن الغموض حول هوية الشخص قد ساهم في أن تصبح بيتكوين تقنية لامركزية مستقلة.