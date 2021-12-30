مواصفات هاتف P50 Pocket القابل للطي من هواوي

كتبت أسماء لمنور في الخميس 30 ديسمبر 2021 07:10 مساءً - منذ 3 ساعات

هاتف P50 Pocket القابل للطي من هواوي

كشفت شركة هواوي عن هاتفها الذكي P50 Pocket القابل للطي وسط توقعات بزيادة الطلب العالمي على الهواتف القابلة للطي.

وأوضحت الشركة الصينية أن الإصدار القياسي يتوافر باللون الأبيض الأنيق مع توافر الإصدار Premium باللون الذهبي.

ويعتمد هاتف هواوي P50 Pocket الجديد القابل للطي على مفصلة Waterdrop، وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على شاشة داخلية AMOLED قياس 6.9 بوصة وبدقة 2790 x 1188 بيكسل وبنسبة باعية 21:9 وبمعدل تنشيط صورة 120 هرتز، وتعمل الشاشة الخارجية قياس 1.04 بوصة بدقة 340 x 340 بيكسل وبمعدل تنشيط صورة 60 هرتز.

إمكانيات التصوير

ويتم الترويج للشاشة الخارجية باعتبارها شاشة حالة أو يمكن استعمالها عند التقاط صور السيلفي بجودة فائقة بواسطة الكاميرا الرئيسية.

وتعمل كاميرا السيلفي بدقة 10.7ميجابيكسل وبفتحة عدسة F/2.2، وتضم وحدة الكاميرا الرئيسية كاميرا True Chroma بدقة 40 ميجابيكسل وبفتحة عدسة F/1.8، وكاميرا Ultra Spectrum بدقة 32 ميجابيكسل وبنفس فتحة العدسة، بالإضافة إلى كاميرا الزاوية الواسعة للغاية بدقة 13 ميجابيكسل وبفتحة عدسة F/2.2 ومع وظيفة الماكرو.

وينبض بداخل هاتف هواوي الجديد القابل للطي معالج كوالكوم Snapdragon 888 في إصدار 4G، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 8 و12 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 256 و512 جيجابايت، مع الاعتماد على نظام التشغيل EMUI 12، الذي يستند إلى نظام جوجل أندرويد 11.

وأوضحت الشركة الصينية أن هاتفها الذكي الجديد يأتي بوزن 190 جرام، 7.2 ملم في حالة الطي، ويزخر ببطارية سعة 4000 مللي أمبير ساعة، والتي يمكن إعادة شحنها بقوة 40 وات، ولم تفصح شركة هواوي عن أية تفاصيل بشأن موعد طرح هاتفها الذكي الجديد في الأسواق العالمية أو أسعاره المتوقعة في أسواق المنطقة العربية.