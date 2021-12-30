خسائر قياسية لـ”منافس أوبر” في الصين

كتبت أسماء لمنور في الخميس 30 ديسمبر 2021 07:10 مساءً - منذ 3 ساعات

سجلت شركة خدمات النقل الذكي الصينية ديدي خسائر صافية بقيمة 4.7 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي.

وتراجع إجمالي إيرادات ديدي المنافسة لشركة أوبر تكنولوجيز الأمريكية، خلال الربع الثالث بنسبة 13% مقارنة بالربع الثاني.

تراجع خدمات النقل بالصين

وكان أداء قطاع خدمات النقل المحلي بالصين هو المسؤول الأساسي عن التراجع الحاد في أداء النتائج المالية الفصلية لشركة ديدي بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وكانت ديدي قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الحالي اعتزامها شطب سهمها من بورصة نيويورك للأوراق المالية ومواصلة إجراءات طرحها في بورصة هونج كونج خلال 2022.

وتعرض شركة ديدي لحملة ملاحقة قوية من جانب السلطات الصينية بعد أيام من طرح أسهمها في بورصة نيويورك خلال الصيف الماضي، حيث سعت السلطات الصينية إلى منع طرح أسهم ديدي في البورصات الخارجية.

في الوقت نفسه أمرت هيئة تنظيم قطاع الإنترنت في الصين بحذف تطبيق ديدي من متاجر التطبيقات الصينية بعد أيام من طرح سهم الشركة في بورصة نيويورك حيث قالت إن تحقيقا أجرته أظهر وجود “انتهاكات خطيرة” لخصوصية العملاء فيما يتعلق بجمع واستخدام البيانات الشخصية لمستخدمي تطبيق ديدي.

وألغت شركة خدمات النقل الذكي الصينية ديدي خططها لدخول السوق البريطانية في ظل مخاوف بشأن كيفية تعاملها مع بيانات الركاب الحساسة.

وحصلت ديدي حصلت على رخصة للعمل في عدة مدن بريطانية كجزء من خطتها لمنافسة شركة أوبر تكنولوجيز الأمريكية، لكن ظهرت مؤشرات على أن الشركة الصينية ستؤجل خططها لمدة 12 شهرا على الأقل.