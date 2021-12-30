شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: T-Mobile لاتزال تعانى من انتهاكات البيانات .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر تقرير حديث إن T-Mobile لاتزال تعانى من انتهاكات البيانات على الرغم من أن الحدث الأخير قد يكون أكثر انعكاسًا لأعمال الهاتف بشكل عام، وفقا لتقرير engadged .

وقالت T-Mobile إن المتسللين قاموا باختراق "عدد صغير جدًا" من العملاء من خلال إعادة تعيين بطاقات SIM أو عرض معلومات الحساب "المحدودة".

وليس من الواضح ما هى الأساليب التى استخدمها المهاجمون، ولكن كثيرًا ما يتم استخدام مبادلات SIM للسيطرة على حسابات الإنترنت والتحايل على المصادقة الثنائية القائمة على الرسائل القصيرة، وتعتمد الهجمات فى بعض الأحيان على الخداع أو الدفع لموظفي الناقل لإجراء المقايضات.

وقال المزود إنه "أصلح بسرعة" المشكلة باستخدام الإجراءات الحالية واتخذ مزيدًا من الخطوات لحماية الأهداف.

كما زعمت الشركة أن المقايضات هي "حدث شائع على مستوى الصناعة، في حين أن هذا للأسف لن يكون مفيدًا للضحايا فقد يستغرق الأمر وقتًا طويلاً قبل أن تصبح هجمات مبادلة بطاقة SIM غير عملية.