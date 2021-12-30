أبرز مخططات استكشاف الفضاء في 2022

كتبت أسماء لمنور في الخميس 30 ديسمبر 2021 04:09 مساءً - شهد عام 2021 العديد من الاكتشافات والأحداث الفضائية، حيث تم إطلاق تليسكوب جيمس ويب الفضائي بنجاح، وإطلاق مركبة فضائية لاختبار إمكانية تغيير مسار كويكب في الفضاء. فما الذي ينتظره عالم استكشاف الفضاء في 2022؟

وفق تقرير نشرته شبكة “سي أن أن” فإن أبرز ما تخطط له الدول في 2022 إرسال مستكشفين “روبوتيين” إلى القمر، فيما يخطط البعض إلى عودة البشر إلى سطح القمر في المستقبل.

استكشاف المريخ

خلال 2021 وصلت ثلاث بعثات منفصلة إلى الكوكب الأحمر لاكتشافه، وسينزل مستشكف آلي آخر على المريخ، والتي ستكون أول مركبة فضائية أوروبية جاهزة للانطلاق خلال العام.

ومن المتوقع أن تنطلق المركبة الفضائية “إكسو مارس روزاليند فرانكلين” وهي مشروع مشترك بين وكالة الفضاء الأوروبية والروسية في سبتمبر المقبل.

ويضم برنامج إكسو مارس على دراسة المدار الغازي للمريخ منذ 2016، ويتضمن إطلاق مركبة روبوت سيتم إطلاقها للمريخ في 2022، ويتوقع أن تهبط على سطح الكوكب الأحمر في 2023 في منطقة “أوكسيا بلانوم”.

وتهدف مهمة مركبة إكسو مارس إلى البحث عن الحياة على المريخ ومحاولة إيجاد أي مصدر مائي.

استكشاف النظام الشمسي

يتوقع أن يستمر مسبار جونو التابع لناسا، برصد أقمار كوكب المشتري البالغ عددها 79، وسيقوم برصد أكثر الأقمار جاذبية والذي يعرف باسم “يوربا” في سبتمبر 2022.

ويربك “يوربا” العلماء لأنه في محيطه يوجد غلاف جليدي، ما يعني أنه قد يدعم الحياة من حين لآخر.

كما يتوقع أن يبدأ تسلكوب جيمس ويب الفضائي في إرسال أولى صوره في يونيو أو يوليو.

وفي أغسطس المقبل يتوقع أن تطلق ناسا “سايكي سبيسكرافت” في رحلة مدتها أربع سنوات إلى عالم غير مستكشف على شكل حبة “بطاطا” في حزام الكويكبات بين المريخ والمشتري، حيث يتوقع أنه كويكبا غنيا بالمعادن.

ويتوقع علماء ناسا أن هذا الجسم في الفضاء عبارة عن نواة معدنية متبقية من كوكب أو قطعة من مادة بدائية لم تذوب أبدا.

وفي سبتمبر تستعد ناسا إلى تغيير مسار كويكب من خلال اصطدامه بمركبة أطلق عليها اسم “دارت”.

استكشاف القمر

سترسل منظمة أبحاث الفضاء الهندية مركبتها الفضائية ” شاندرايان 3″ إلى القمر في مهمة خلال عام 2022، وهي ثالث مركبة ترسلها الهند إلى القمر ضمن برنامج “شاندرايان”.

ولعب برنامج ” شاندرايان” دورا هاما في اكتشاف جزيئات الما على القمر.

ومن المتوقع أن تطلق وكالة استكشاف الفضاء اليابانية مركبة “سلم” خلال 2022، حيث ستستخدم المركبة لاختبار تقنيات هبوط دقيقة على سطح القمر لتوفير المعلومات لاستكشاف القمر في المستقبل.

رحلات الفضاء

وخلال عام 2022 يتوقع أن تضع الصين لمساتها الأخيرة على محطتها الفضائية، فيما ستعلن وكالة الفضاء الأوروبية عن برنامجها الجديد لرواد الفضاء في نوفمبر، في سيواصل طاقم ناسا القدوم والذهاب إلى محطة الفضاء الدولية.

وتستعد الهند لإطلاق أول رواد فضائها إلى الفضاء في 2023، وسيسبقها إطلاق مهمات لمركبات غير مأهولة.

وخلال هذا العام ستجري ناسا اختبارات على برنامجها أرتيمس، والذي سيتضمن هبوط أول امرأة وأول شخص ملون على القمر في 2025.