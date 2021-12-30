بعد خلل مؤقت.. سامسونغ تستأنف تحديث “Android 12”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 30 ديسمبر 2021 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلنت شركة ”سامسونغ“ الكورية للصناعات الإلكترونية، عن إطلاق تحديث ”Android 12“ على سلسلة هواتفها الذكية ”Galaxy S20“ و“Fold 2″، وذلك بعد 5 أيام على وقف مؤقت لتحديث واجهة ”One UI 4.0“ الخاصة بها بسبب بعض المشكلات في نظام ”Google Play“.

وقالت الشركة إن التحديث المستقر الجديد، الذي يتميز بتصميم مرئي جديد، أصبح الآن خاليًا من الأخطاء ومشكلات البناء، وتمت إتاحته للتنزيل على سلسلة هواتف ”Galaxy S20“ و“S20 FE“، وسلسلة ”Note 20“ في سويسرا، و“Galaxy Z Fold 2″، ومن المتوقع إصداره على موديلات ”Galaxy S21“ إلى جانب ”Galaxy Z Flip 3″ و“Z Fold 3“ قريبًا.

وفي ألمانيا، طرحت ”سامسونغ“ أيضًا التحديث على أجهزة ”Galaxy S10″ و“+S10“ بإصدار البرنامج الثابت ”G97xFXXUEGULB“، بما في ذلك تصحيح الأمان لشهر ديسمبر الجاري. وأوضحت الشركة أنه سيتم إصدار التحديث قريبًا في بلدان خارج أوروبا خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكانت ”سامسونغ“ قد أعلنت عن تحديث ”One UI 4.0″، الذي يستند إلى Android 12، لهواتف ”Samsung Galaxy S21″ و“+S21“ و“S21 Ultra“، في 15 نوفمبر الماضي، حيث جلب التحديث معه تصميمًا جديدًا لواجهة المستخدم يلتقط ألوانًا مميزة من الخلفيات الخاصة بالمستخدم، وعناصر واجهة مستخدم جديدة.

وبالإضافة إلي خيارات التخصيص الأخرى، ستسمح ميزة الخصوصية والأمان للمستخدمين بإيقاف وصول الكاميرا والميكروفون على الفور عبر أدوات التبديل.

وتضمّن التحديث أيضًا إعادة تصميم مرئي استنادًا إلي خاصية ”Google’s Material You design“ والتي ظهرت لأول مرة مع Android 12، كما يتضمن أيضًا لوحة مفاتيح محدثة.

وعلى الرغم من وجود عملية تجريبية عامة، إلا أن الإصدار الأولي من ”سامسونغ“ في نوفمبر كان فيه بعض المشكلات، حيث قال المستخدمون إنهم يعانون من أداء ضعيف، وشاهدوا خفقانًا في الشاشة، وواجهوا أخطاء أخرى تتعلق بالاستقرار.

وعلى الرغم من إطلاق إصدار تجريبي عام، إلا أن إطلاقه الأولي كان مليئًا بالأخطاء والأداء الضعيف. حتى أجهزة ”OnePlus 9″ و“OnePlus 9 Pro“ عانت من مصير مماثل، حيث تسبب تحديث ”Oxygen OS 12“ في حدوث مشكلات.

وفي ذلك الوقت، أوصى المطورون المستخدمين بـ“إعادة ضبط المصنع“ لأجهزتهم، بينما اختارت الشركة وقف المزيد من عمليات طرح التحديث.

ولم تسلم أجهزة ”غوغل“ أيضًا من الأخطاء، فقد تسبب التحديث في إدخال مشكلات اتصال جديدة بموديل ”Pixel 6″، لا تزال الشركة تحاول حلها. وأبلغ بعض المستخدمين عن مشكلات أيضًا في سلسلة ”Pixel“ الأقدم، لكنها لا تبدو أنها سيئة مثل تلك التي واجهها مستخدمو ”سامسونغ“ و“OnePlus“.