شاومي تكشف عن سلسلة هواتف Xiaomi 12

كتبت أسماء لمنور في الخميس 30 ديسمبر 2021 04:09 مساءً - كشفت شركة ”شاومي“ الصينية لصناعة الهواتف الذكية عن تشكيلتها المميزة لهواتفها الرائدة الجديدة، ”Xiaomi 12″، التي تتميز بمجموعة من الميزات المحسنة مثل الحجم والوزن الخفيف، وشاشة محسنة، وبطارية أكبر وشحن أسرع، ونظام كاميرا مجدد بالكامل.

وتأتي مجموعة ”Xiaomi 12“ بثلاثة طرازات، ”12“، و“ Pro 12″ الأكبر، و“X 12″ الاقتصادي. ويوفر إصدار الـ“Pro“ أحدث تحسينات للكاميرا والمعالج والعرض.

أما عن نظام الكاميرات في إصدار ”Xiaomi 12″، فهو ثلاثي مزود بمستشعر ”Sony IMX766“ المألوف بدقة 50 ميغابكسل مع فتحة عدسة f/1.88، بالإضافة إلى عدسة فائقة الدقة بزاوية عريضة بدقة 13 ميغابكسل بفتحة f/2.4 وكاميرا ماكرو تعادل 50 مم بدقة 5 ميغابكسل بنفس فتحة العدسة الأخيرة.

ويأتي هاتف ”Xiaomi 12 Pro“ بمستشعر ”Sony IMX707“ بدقة 50 ميغابكسل لكاميراته الثلاث، ما يقدم صوراً محسنة عن شقيقيه الآخرين، وفقاً لما ذكرته الشركة خلال التقديم.

علاوة على ذلك، توجد كاميرا سيلفي بدقة 32 ميغابكسل في الجزء الأمامي من الجهاز داخل الثقب المدمج في الشاشة.

تقنية كاميرا جديدة

وقالت شركة ”شاومي“ إن نظام الكاميرا المحسن يحتوي أيضًا على خوارزمية جديدة للوضع الليلي تدعي أنها ستلتقط مزيدًا من الضوء في الأوضاع ذات الإضاءة الخافتة مع انخفاض مستويات الضوضاء بشكل كبير.

وتفتخر الشركة أيضًا بتكنولوجيا ضبط تلقائي للصورة (Autofocus) أسرع تسمى ”CyberFocus“ وتم تطويرها داخليًا في ”شاومي“، التي أوضحت أنها تحافظ على عزل الجسم المحدد (وعناصر الخلفية الأخرى) حتى أثناء الحركة، بتركيز أسرع وأكثر وضوحاً. وتتميز هذه التقنية الجديدة أيضًا، وفقاً للشركة، بسرعة الالتقاط المحسنة وتثبيت الصورة.

وأضافت الشركة أنه يمكن لتقنية التعرف على الوجه التي تعمل بالذكاء الاصطناعي التعرف على جميع الأجسام في الصورة واختيار أي منها، ويتم التركيز عليه تلقائيًا. وتدعي الشركة أن هذه التقنية قادرة أيضاً على التعرف على ملامح الشخص في الإطار من أجل تتبع وتنفيذ أفضل نهج ممكن للتركيز باستخدام ”مستشعر العمق“.

علاوة على ميزة التتبع هذه، قالت الشركة إنه يمكن للتقنية، التي تظهر في جميع الإصدارات الثلاثة، تمكين أداة ”تجديد الجلد“ (skin rejuvenation) حيث يمكنها إعادة بناء الجلد لكل بكسل على حدة للأهداف الموجودة في الإطار، ما يؤدي إلى إنشاء صورة ”تتجاوز تجانس الملمس البسيط“.

وأضاف العملاق الصيني أن النظام يستخدم شبكات توليد المواجهة (GAN) لتطوير تأثير ”نمو عكسي“ على الجلد، بحيث يجدد حيويته ولكن لا يجعله يبدو مصطنعًا. وأشارت إلى أن وضعا آخر يسمى ”portrait/beauty“ يمكنه بشكل فعال فهم الشكل الذي يجب أن تبدو عليه البشرة الواقعية، وسيقوم تلقائيًا بتعديل العيوب بطريقة طبيعية.

المواصفات

وبالإضافة إلى تحديثات الكاميرا المثيرة للإعجاب، يأتي هاتف ”Xiaomi 12“ ببطارية بسعة 4500 مللي أمبير، يمكن شحنها حتى 67 واط بالكابل، و50 واط لاسلكياً، ويمكن أيضًا الشحن العكسي بقدرة 10 واط.

أما الشقيق الأكبر، فقد يأتي ببطارية تبلغ سعتها 4600 مللي أمبير في الساعة مقسمة إلى خليتين ويمكن شحنها بسرعة 120 وات عبر الكابل، أو 50 وات لاسلكيًا، وهي قادرة على الوصول إلى الشحن الكامل في 39 إلى 53 دقيقة (على التوالي).

ويتميز ”Xiaomi 12“ بشاشة OLED مرنة بقياس 6.28 بوصة وبدقة 2400 × 1080، ودقة سطوع ذروة 1100 شمعة، مع معدل تحديث 120 هرتز. في الوقت نفسه، يتمتع الهاتف بشاشة ”TrueColor“، وتسمح معايرة الألوان الاحترافية بالتمثيل الدقيق لـ 1.07 مليار لون على الشاشة، مع طبقة حماية “ Corning Gorilla Glass Victus“.

أما هاتف ”Xiaomi 12 Pro“، فيتميز بشاشة ”2K“ من الجيل الثاني موفرة للطاقة بحجم 6.73 بوصة، وتستخدم مادة ”Samsung E5“ وتقنية ”LTPO“ وتقنية العدسة الدقيقة التي توفر دقة تبلغ 3200 × 1440 وتوفر وضوحًا مفصلاً للصورة، ما يرفع من تجربة المشاهدة مع زيادة القدرة الذكية على توفير الطاقة.

وعند عرض مقاطع الفيديو بتقنية ”HDR“، يعرض ”Xiaomi 12 Pro“ صورًا نابضة بالحياة مع إبرازات تفصيلية وألوان سوداء عميقة، جنبًا إلى جنب مع دقة سطوع تبلغ 1500 شمعة في المتر المربع وتباين مذهل، وفقاً لما ذكرته الشركة.

وأعلنت شركة ”شاومي“ أنها استخدمت في الهاتفين لأول مرة معالج ”Snapdragon 8 Gen 1“. واعتمادًا على الطراز، يتم دمج ”SoC“ الجديد مع ما يصل إلى 12 جيجابايت ذاكرة عشوائية (RAM) (LPDDR5) وما يصل إلى 256 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية (UFS 3.1).

وأوضحت الشركة أن الهواتف ستأتي مع واجهة شاومي الجديدة ”MIUI 13“ المستندة إلى إصدار ”Android 12“.

وسيحتوي الطرازان أيضًا على نظام تبريد محسن لمنع ارتفاع درجة حرارة الهاتف أثناء الاستخدام الشاق، بالإضافة إلي مكبرات صوت استيريو مدمجة تعتمد ”شاومي“ فيها على تقنية ”Harman Kardon“.

ويدعم الهاتفان أيضًا خاصية ”Dolby Atmos“، حيث يمكن للمستخدمين تجربة جودة صوت مذهلة مليئة بالتفاصيل والطبقات والواقعية، إما من خلال سماعات الرأس أو مكبرات الصوت المدمجة. ويمكن للمستخدمين الانغماس في صوت ثلاثي الأبعاد وتجربة صوت مذهل.

أسعار وتوافر ”Xiaomi 12“

تتوفر الهواتف الذكية Xiaomi 12 للطلب المسبق في 30 ديسمبر 2021 مع بدء الشحن، والتوافر العام في أوائل عام 2022. ويبدأ سعر الهواتف من حوالي 589 دولاراً للطراز ”12“، بينما يصل سعر موديل ”X 12“ إلى 502 دولار، ويصل السعر إلى 847 دولارًا لأعلى نسخة من طراز ”Pro 12“.