شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تكنولوجيا مذهلة.. أول شخص يغرد برسالة على "تويتر" باستخدام عقله.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح رجل مشلول في أستراليا أول شخص يغرد برسالة عبر التفكير المباشر من عقله، بفضل زرع رقاقة إلكترونية عصبية في الدماغ بحجم المشبك، وغرد فيليب أوكيف، البالغ من العمر 62 عامًا، والذي يعاني من التصلب الجانبي الضموري (ALS) الذي جعله غير قادر على تحريك أطرافه العلوية: "لا داعي لضربات المفاتيح أو الأصوات.. لقد صنعت هذه التغريدة فقط من خلال التفكير فيها".

وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تم تشخيص الرجل بمرض "ALS"​​، وهو أحد أشكال مرض العصبون الحركي، في عام 2015، ونجح في تحويل فكره المباشر إلى نص باستخدام واجهة الدماغ والحاسوب المعروفة باسم Stentrode (BCI)في 23 ديسمبر الجارى.

ووفقًا للشركة المصنعة جرت صناعة الواجهة لتمكين المرضى من التحكم لاسلكيًا في الأجهزة الرقمية من خلال التفكير”، عبر الوريد الوداجي، وقال أوكيف: "الآن، أفكر فقط في المكان الذي أريد النقر فوقه على جهاز الكمبيوتر، ويمكن إرسال بريد إلكتروني، وإجراء معاملات مصرفية، والتسوق، والآن إرسال رسائل إلى العالم عبر تويتر".

وأضاف، فإن النظام المذهل يتطلب التدريب، تمامًا مثل تعلم ركوب الدراجة، مشيراً إلى إنه عندما سمع عن هذه التكنولوجيا لأول مرة، شعر بالسعادة والقدرة على مراسلة الآخرين.





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