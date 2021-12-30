شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مختبر فضائي روسي ينفذ نصف المهام الموكلة إليه .تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مختبر "سبيكتر- إر جي" الفضائي الروسي مسحا رابعا للسماء ونفذ بذلك نصف برنامجه العلمي وفقا لما نقلته RT.

صرح بذلك للصحفيين ناطق باسم مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية الحكومية. وقال إن المختبر الفضائي الروسي العامل بالموجات السينية أنهى المسح الرابع للسماء وباشر بمسحها الخامس.

وأعاد الناطق إلى الأذهان أن مسح السماء الأول أسفر عن وضع خريطة لملايين النجوم وغيرها من الأجرام الفضائية والظواهر الكونية التي تبعث بأشعة سينية في درب التبانة وخارجها.

وتم إعداد تلك الخريطة باستخدام 400 مليون فوتونات ناجمة عن الأشعة السينية والتي التقطها تلسكوب СРГ/eROSITA في نصف العام الأول لمسح السماء. وقد بلغ الآن العدد الإجمالي للفوتونات مليارا واحدا و600 مليون فوتون.

أما المسح الرابع للسماء فأسفر عن تسجيل مليون نجم نبضي و20 ألف تكتل للمجرات في الكون.

وقال المتحدث إن تلسكوب eROSITA سيمسح السماء 8 مرات. وسيستغرق هذا العمل عامين، ما سيؤدي إلى وضع خريطة الكون التي ستزيد حساسيتها بمقدار 100 مرة عن حساسية خرائط سابقة وسيستخدمها علماء الفلك طوال 20 أو 30 عاما.

يذكر أن مختبر "سبيكتر - إر جي" الفضائي تم تصميمه في شركة "لافوتشكين" الروسية بصفتها فرعا لـ"روس كوسموس". وقد وصل المختبر في أكتوبرالماضي نقطة L2 بين الأرض والشمس من حيث يحقق أرصادها في مجال الترددات السينية.