شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تختار اثنين من رواد الفضاء لمهمة SpaceX Crew-6 لعام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت ناسا رائدى الفضاء ستيفن بوين وودي هوبورج للمشاركة على متن مهمة Crew-6 من شركة SpaceX ، والتي من المقرر أن تنطلق إلى محطة الفضاء الدولية في عام 2023، وأشار البيان إلى أن بوين سيعمل كقائد للمركبة الفضائية وهوبورج كطيار لها، مع اثنين من المتخصصين في البعثة سيتم تعيينهما في وقت لاحق من جانب الشركاء الدوليين في المحطة.

ووفقا لما ذكره موقع "Space"، فإن بوين هو أحد قدامى الرواد في رحلات الفضاء وقد أكمل ثلاث إقامات في أسطول مكوك الفضاء التابع لناسا، وستكون مشاركته هذه المرة هي أول زيارة طويلة له إلى المختبر الذي يدور في الفضاء، كما أنه خلال مهامه السابقة، أجرى بوين سبع عمليات سير في الفضاء، وعمل سابقًا كضابط غواصة.

أما هوبورج فهو رائد فضاء مبتدئ تم اختياره في عام 2017، وفي ذلك الوقت، كان أستاذًا مساعدًا للملاحة الجوية والملاحة الفضائية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا والذي ركز على الأنظمة الهندسية.

كما أنه حاصل على رخصة طيار تجاري وهو واحد من 18 رائد فضاء تابعين لـ "فريق أرتميس" التابع لناسا، وستختار الوكالة من بينهم أفراد الطاقم لمهمة Artemis 3 لإعادة البشر إلى سطح القمر.