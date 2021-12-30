شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تأجيل إطلاق مركبة Starship التجريبى من SpaceX حتى مارس.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA)، أنها ستصدر الآن مراجعتها البيئية النهائية بشأن مركبة Starship في 28 فبراير 2022، بدلا من التاريخ السابق الذى كان 31 ديسمبر 2021، فيما كان لدى إيلون ماسك رئيس SpaceX آمال كبيرة في إطلاق المركبة الفضائية المدارية في يناير، لكن إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) لديها خطط أخرى.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن التغيير يعني أنه لا يمكن إطلاق المركبة الفضائية حتى اكتمال المراجعة.

قال ستيف كولم، أخصائي الشؤون العامة في إدارة الطيران الفيدرالية، في بيان: "تحت إشراف إدارة الطيران الفيدرالية، تقوم SpaceX حاليًا بصياغة الردود لأكثر من 18000 تعليق عام تم تلقيها لمراجعة FAA.

ويبحث التقييم في الآثار البيئية لملف مهمة SpaceX الأولية ويراجع استعادة الحطام وإغلاق الطرق المحلية في بوكا تشيكا بتكساس، حيث يقع موقع إطلاق الشركة.

وكان قال ماسك، إنه يتطلع إلى يناير لإطلاق Starship المقبل، حيث قال الملياردير، خلال اجتماع عبر الإنترنت عقدته الأكاديميات الوطنية التابعة للحكومة الأمريكية، إنه مرتاح للإطار الزمني الطموح، لكنه لا يراهن على النجاح في أول رحلة اختبار مدارية، ومع ذلك، فإن إعلان إدارة الطيران يؤخر المهمة لمدة شهرين تقريبًا.

ومع ذلك، فإن ماسك لديه الضوء الأخضر من لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) لإجراء عرض تجريبي مداري واختبار استعادة لصاروخ Starship في الربع الأول من عام 2022.

كما يهدف برنامج Starship إلى تطوير مركبات للسفر عبر الكواكب للبضائع والبشر إلى القمر والمريخ وما وراءهما.

وتخطط SpaceX لإجراء عدة عمليات إطلاق تجريبية على مدى السنوات القليلة المقبلة ، وكلها تتطلب تصريحًا أو رخصة مشغل مركبة من إدارة الطيران الفيدرالية (FAA).