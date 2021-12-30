شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تلعب PUBG على الإنترنت عبر الأجهزة اللوحية والكمبيوتر الشخصى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ببجي هي لعبة مثيرة بألعاب الهواتف الذكية، حققت نجاحًا على كل من أنظمة Android و iOS وقد وضعت معيارًا في ألعاب battle royale للهواتف الذكية، على الرغم من توفره بشكل رئيسي للأجهزة المحمولة ، فقد كان المستخدمون يبحثون عن طرق لتشغيله على أجهزة الكمبيوتر المحمولة والمكتبية.

وPUBG أو Players Unkown Battleground هي لعبة معركة ملكية مصممة خصيصًا لنظام التشغيل المحمول (Android و iOS).

ولا يزال لديك خيار تشغيله على أجهزة الكمبيوتر المحمولة والمكتبية، كان من السهل جدًا لعب هذه اللعبة أثناء توفرها على متجر Google Play.

كان عليك فقط تنزيل محاكي الكمبيوتر وإكمال التثبيت كما تفعل على الهاتف الذكي. يمكنك فقط لعب هذه اللعبة عبر الإنترنت على متصفح الويب واختيار أي جهاز مثل كمبيوتر محمول أو كمبيوتر شخصي.

كيف تلعب PUBG على الإنترنت عبر أجهزة الكمبيوتر المحمول وأجهزة الكمبيوتر؟

بالنظر إلى شعبية اللعبة بين المستخدمين، أصدرت PUBG نفسها محاكيًا رسميًا يمكنك من خلاله لعب هذه اللعبة عبر الإنترنت على أي كمبيوتر محمول أو كمبيوتر شخصي أو جهاز محمول. لا تحتاج إلى تنزيل أي محاكي تابع لجهة خارجية لتشغيل اللعبة على متصفح الويب.

الخطوة 1: انتقل إلى أي متصفح ويب على الكمبيوتر المحمول أو الكمبيوتر الشخصي وقم بزيارة رابط sysz qq واضغط على إدخال.

الخطوة 2: بمجرد الوصول إلى الصفحة الرئيسية للموقع ، انقر فوق خيار "تنزيل".

الخطوة 3: بعد تنزيل الملف ، قم بتشغيل عملية التثبيت على الكمبيوتر المحمول أو الكمبيوتر الشخصي.

الخطوة 4: انتظر حتى يتم تثبيت الملفات على جهازك. تابع بمجرد حصولك على زر "ابدأ".

هناك خوادم سحابية أخرى تتيح لك لعب PUBG عبر الإنترنت عبر متصفح الويب على أي كمبيوتر محمول أو كمبيوتر شخصي.