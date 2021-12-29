شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف عالجت شركة آبل أخطاء الماضى فى عام 2021؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما أعلنت شركة Apple عن ترقية MacBook Pro فى وقت سابق من هذا الخريف، كان الأمر الشائع هو أن الشركة كانت تقدم لعملائها أخيرًا ما طلبوه، ولكن في حين أن تحديثات MacBook Pro مقاس 14 و 16 بوصة تمثل الحالة الأكثر وضوحًا لامتلاك Apple لأخطاء سابقة (وتصحيحها)، فإن الشركة كانت في الواقع في هذه الدورة التدريبية خلال السنوات القليلة الماضية وفي نهاية عام 2021 أوشكت شركة Apple على الانتهاء من استبدال بعض تصاميمها الأكثر إشكالية، وفقا لتقرير engadged .

وتعد تقييمات جهاز MacBook Pro الجديد إيجابية بشكل عام تقريبًا (بصرف النظر عن نقاط السعر المرتفعة)، ولكن لا يزال من الجدير إعادة ذكر التغيير الكبير الذي تمثله هذه أجهزة الكمبيوتر المحمولة عن سابقاتها، وكلا الحجمين الجديدين أكثر سمكًا وأثقل بشكل ملحوظ من الطرازين اللذين استبدلاهما.

وبالنسبة لشركة أظهرت هوسًا متطرفًا تقريبًا بالتصميم النحيف والخفيف على مدار العقد الماضي فإن هذا يمثل تحولًا رئيسيًا، لكن جهاز MacBook Pro الأقدم الذي يبلغ وزنه 4 أرطال، 15 بوصة غالبًا ما كان يواجه مشكلة في البقاء هادئًا تحت أحمال المعالج الثقيلة، وهي مشكلة لا يمكن حلها دون زيادة حجم الكمبيوتر المحمول ووزنه، يبدو الأمر كما لو أن شركة Apple تذكرت أنها تمتلك بالفعل جهاز MacBook Air، وأن الأشخاص الذين يشترون جهاز Pro على استعداد لتحمل القليل من الوزن الزائد للحصول على جهاز أكثر قدرة.

ويمكن القول إن شركة Apple بدأت في التحرك في هذا الاتجاه مع تحديث منتصف الدورة قبل بضع سنوات في عام 2019 ، بدأت الشركة في استبعاد لوحة مفاتيح الفراشة غير الموثوقة وغير المريحة للحصول على نموذج مفتاح مقص محسّن بشكل كبير، وووصلت لوحة المفاتيح المعدلة إلى أول جهاز MacBook Pro مقاس 16 بوصة إلى جانب لوحة المفاتيح الجديدة ، كان هذا الكمبيوتر المحمول أثقل بمقدار ثلث باوند ، وأكبر في كل بُعد من سابقه.

وكان هذا أول مؤشر على أن Apple كانت على استعداد لإصلاح بعض القرارات المشؤومة التي اتخذتها مع مجموعة MacBook Pro ، مما يقودنا إلى التحديث هذا الخريف، ولا يزال لدى المستخدمين قائمة غسيل بالأشياء التي يريدون تغييرها، وقامت شركة Apple بتسليمها إلى حد كبير، وأعادت الموديلات الجديدة فتحة بطاقة SD ومنفذ HDMI الذي أزلته الشركة في عام 2016. كما عاد منفذ الشحن MagSafe ، وهو أحد أذكى ابتكارات Apple، وأخيرًا استبدلت Apple شريط Touch Bar بصف قياسي من مفاتيح الوظائف.

وبالطبع، لا تستحق Apple سوى الكثير من الفضل في علاج الجروح التي أصابتها بنفسها، لكن يبدو أن الشركة لديها رؤية أوضح بكثير لما يريده الناس (على الأقل) 2000 دولار مقابل جهاز MacBook Pro.

علاوة على مجرد إصلاح الأخطاء السابقة، توفر معالجات M1 Pro و M1 Max من Apple مكاسب هائلة في الأداء وعمر بطارية أفضل، وأضف شاشة جديدة رائعة ولوحة مفاتيح ممتازة وسيكون لدى مشتري MacBook Pro الكثير لنتطلع إليه، حقيقة أن أجهزة الكمبيوتر هذه أثقل وأثقل من تلك التي تم استبدالها بالكاد ستكون في الاعتبار بالنسبة لمعظم الناس ، خاصة وأن أجهزة الكمبيوتر المحمولة الأكبر حجمًا بها مساحة لأشياء مثل المنافذ الإضافية والبطاريات الأكبر وأنظمة التبريد الأفضل.

فى حين أن MacBook Pro هو مثال واضح على أن Apple تقدم للناس ما يريدون هذا العام، إلا أنه ليس الوحيد، خذ إطلاق iPhone 13 والتى نشرتها الشركة مرة أخرى اثنين من النماذج القياسية و نموذجين "برو"، تماما كما فعلت في عام 2020، وفي معظم الطرق، وكانت هذه الهواتف تحديثات متكررة على مدى سلسلة 12 - ولكن جميع الهواتف أربع يكون عمر البطارية أفضل بكثير من أسلافهم.

يعد تحسين طول العمر طريقة واضحة لإسعاد العملاء، ولكن لا يزال من الجيد أن Apple حددت بسرعة نقطة الضعف في تشكيلة iPhone 12 وثبتها، ربما ليس من قبيل الصدفة، أن جميع طرز iPhone 13 أثقل قليلاً من العام الماضي. (إنها أيضًا أكثر سمكًا بشكل غير محسوس، عند 0.30 بوصة مقابل 0.29 لـ iPhone 12.) مرة أخرى، على الرغم من ذلك ، هناك بعض الأسبقية الحديثة لشركة Apple في وضع عمر البطارية على التصميم النحيف بأي ثمن، وكان iPhone XR لعام 2018 إصدارًا أرخص وأقل أناقة من هاتف iPhone XS الرائد - لكن شاشته الأكبر وجسمه السميك تركا مساحة لبطارية دخنت هاتف XS "المتفوق".

لذلك، في عام 2019 ، جعلت Apple iPhone 11 Pro أكبر من XS الذي حلت محله، لكنها أيضًا حسنت عمر البطارية بشكل كبير، لقد كان مفاجئًا بشكل خاص أن نرى شركة Apple تصنع iPhone أكبر بعد مطاردة النحافة بأي ثمن لفترة طويلة، لكنها كانت موضع ترحيب بالتأكيد، يبدو أن الشركة أدركت أخيرًا أن الجهاز الرقيق للغاية الذي يحتاج إلى الشحن باستمرار لا يجعل تجربة المستخدم جيدة.

مثال جيد آخر هو التغيير الكبير الذي طرحته شركة Apple فيما يتعلق بإصلاحات المنتجات على وجه التحديد ، وأعلنت شركة آبل عن خططهالبيع قطع الغيار والتعليمات للعملاء الذين يرغبون في إصلاح أجهزة iPhone الخاصة بهم بأنفسهم ، وهو انتصار لأي شخص يشعر أنه يجب أن يكون قادرًا على فتح جهاز iPhone الخاص به ووضع بطارية جديدة أو إصلاح شاشة مكسورة.

بينما قالت مجموعات الحق في الإصلاح إنه لا يزال هناك المزيد الذي يمكن لشركة Apple القيام به في هذا المجال، إلا أنهم أشادوا بها كخطوة رئيسية للأمام من الطبيعة المغلقة تمامًا لمنتجاتها، والتي لم تكن الغالبية العظمى منها قابلة للخدمة من قبل، وبدأت Apple في استخدام iPhone ، لكنها قالت إنها ستطرح بعض أدوات الإصلاح الذاتي وأجزاء لأجهزة Mac المستندة إلى M1 في عام 2022 أيضًا، ربما لعب تهديد التنظيم الحكومي دورًا كبيرًا في هذه المبادرة الجديدة ، لكن النتيجة النهائية لا تزال جيدة للمستهلكين.