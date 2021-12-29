شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: T-Mobile تتعرض لهجوم إلكترونى جديد يتضمن معلومات العملاء وبطاقات SIM والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عانت T-Mobile من هجوم إلكترونى آخر بعد تعرضها لخرق هائل للبيانات في أغسطس، هذه المرة تمكن المهاجمون من الوصول إلى "عدد صغير من" حسابات العملاء، وفقًا للوثائق التي نشرها تقرير T-Mo.

ووفقًا للتقرير، وقع العملاء ضحية لهجوم مبادلة بطاقة SIM (والذي قد يسمح لشخص ما بتجاوز المصادقة الثنائية التي تعمل عبر الرسائل النصية القصيرة)، أو تم الكشف عن معلومات الخطة الشخصية أو كليهما.

ويوضح المستند أن معلومات الشبكة المملوكة للعميل والتي تم عرضها كان من الممكن أن تتضمن اسم حساب فوترة العملاء ورقم الهاتف والحساب ومعلومات حول خطتهم، بما في ذلك عدد الخطوط التي تم إرفاقها بحسابهم وفقا لما نقله موقع The verege.

الشخص الذي حصل على ائتمان من أجل اختراق وصف أمن T-MOBILE بأنه "رهيب"، وأكدت شركة النقل أن خرقًا للبيانات كشف عن بيانات ما يقرب من 50 مليون عميل، حيث تمكن المهاجم من الوصول إلى أرقام الضمان الاجتماعي والأسماء وتواريخ الميلاد. (الشخص الذي ادعى أنه المتسلل ذهب ليطلق على الممارسات الأمنية للشركة "فظيعة").

ووفقا لتقرير The Verege المعلومات التي تم الكشف عنها في خرق ديسمبر أقل حساسية (وتشير الوثائق إلى أن العملاء الذين تم تبديل بطاقات SIM الخاصة بهم قد استعادوا الوصول) ومن المحتمل ألا تكون كبيرة في نطاقها.

ولم نتمكن من العثور على تقارير واسعة النطاق من العملاء تفيد بأنهم تلقوا رسائل إعلام، لقد أكد حساب دعم T-Mobile على ما يبدو أنه كان هناك خرق، وردًا على الأشخاص على Twitter ليقولوا إنه يتخذ "إجراءً فوريًا" لمساعدة الأفراد الذين تعرضوا للخطر بسبب الهجوم.