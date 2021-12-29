Xiaomi تعلن عن أحدث ساعاتها الذكية بأسعار منافسة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 29 ديسمبر 2021 10:23 مساءً - منذ 39 دقيقة

كشفت Xiaomi عن ساعتها الذكية الجديدة التي ستنافس أحدث ساعات سامسونغ وهواوي من حيث المواصفات والأسعار.

وتأتي ساعة Xiaomi Watch S1 بهيكل أنيق التصميم مصنوع من المعدن ومحمي من الماء وفق معيار “5ATM”، ومجهز بشاشة AMOLED بمقاس 1.43 بوصة غطيت بطبقة من الزجاج المقاوم للصدمات والخدوش.

وجهزت هذه الساعة بمستشعرات متطورة تمكنها من قياس معدلات نبض القلب ومعدلات الأكسجة في دم المستخدم، كما حصلت على برامج لقياس معدلات النوم والراحة، برامج تحوي 117 وضعا رياضيا لمساعدة المستخدم في الحفاظ على لياقته البدنية.

وزودتها Xiaomi أيضا بمايكروفونات ومكبرات صوت لإجراء المكالمات الهاتفية، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، كما يشير مطورو هذه الساعة إلى أن بطاريتها التي أتت بسعة 470 ميلي أمبير تكفيها لتعمل 12 يوما تقريبا بالشحنة الواحدة، كما تعمل هذه البطارية مع شواحن سلكية ولاسلكية.

وستطرح نماذج Watch S1 المجهزة بأحزمة مطاطية بسعر 165 دولارا تقريبا، أما النماذج المجهزة بأحزمة جلدية فستباع بـ 175 دولارا.