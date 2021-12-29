شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه ظهور عطل بنظام iOS 15 يزيل وظيفة عزل الضوضاء للمكالمات على iPhone 13؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة أبل ميزة "عزل الضوضاء" مع هواتفها بدايةً من أيفون 5 وما فوقه، ومع ذلك، فإن أحدث خطأ تم العثور عليه في iOS 15 قد أزال ميزة عزل الضوضاء من مجموعة iPhone 13.

واشتكي أحد مستخدمي Reddit أن مفتاح التبديل لتشغيل/إيقاف تشغيل ميزة عزل الضوضاء لا يظهر على مجموعة iPhone 13، فيما أشار مستخدم آخر إلى أن iPhone 13 لم يكن لديه أبدًا خيار عزل الضوضاء مع نظام iOS 15 لأنه خلل.

وأضاف أن هذه المشكلة تؤدي أيضًا إلى حدوث مشكلات مع الصدى على CarPlay عند التحدث بين أجهزة iPhone 13.

فيما لم تصدر أبل إصلاح لهذه المشكلة بعد، وقد أكد مستخدم Reddit أنه تحدث مع المديرين التنفيذيين لشركة أبل ويقول إن مهندسي أبل يعملون على ذلك، ومع ذلك، فقد رفضت الشركة الكشف عما إذا كانت مشكلة تتعلق بالبرامج أو الأجهزة.