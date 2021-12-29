شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وايمو تكشف عن تصميم لسيارة أجرة بدون عجلة قيادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة Waymo النقاب عن تصميم لسيارة آلية ذاتية القيادة بدون عجلة قيادة ودواسات، وفقا لتقرير digitaltrend التقنى.

وأعلن المتخصص في السيارات ذاتية القيادة هذا الأسبوع عن شراكة مع شركة صناعة السيارات الصينية جيلي لبناء شاحنة صغيرة Zeekr مليئة بالكامل بمقاعد الركاب.

وسيتم تصميم وتطوير الميني فان الكهربائية ذاتية القيادة بالكامل في جوتنبرج ، السويد ، قبل إضافتها إلى أسطول وايمو "في السنوات القادمة"، وفقًا للشركة الأمريكية.

وأعلن وايمو عن الإعلان عن Zeekr في منشور مدونة، قال إن السيارة الجديدة تتميز "بأرضية مسطحة لدخول سهل الوصول ، ودخول وخروج سهل بفضل تصميم بدون دعائم B ، وارتفاع منخفض للخطوة ، ومساحة رحبة للرأس والأرجل ، ومقاعد قابلة للتعديل بالكامل . "

وأضافت أن الدراجين الذين يسافرون داخل Zeekr سيختبرون "مقصورة داخلية بدون عجلة قيادة ودواسات ، مع مساحة كبيرة للرأس، ومساحة للأرجل ومقاعد قابلة للإمالة ، وشاشات وشواحن في متناول اليد ، ومقصورة سيارة سهلة التكوين ومريحة."

بينما يبدو أن وايمو حريصة على إضافة شاحنة Zeekr الميني فان إلى أسطولها الحالي من المركبات المستقلة التي تخضع للاختبار على الطرق العامة، سيكون لمنظمي السلامة القول الفصل فيما إذا كان ينبغي إعطاء الخطة الضوء الأخضر ، وبالتالي لا يوجد جدول زمني ثابت من Waymo ونشأت شركة Waymo المملوكة لشركة Alphabet من برنامج Google للمركبات ذاتية القيادة الذي بدأ في عام 2009 ، وهي تختبر مجموعة من المركبات المزودة ببرامج متطورة ومجموعة كبيرة من أجهزة الاستشعار والكاميرات التي تضمن السفر الآمن.

وفى عام 2018 ، مكنت تقنية Waymo ذات القدرات المتزايدة من إطلاق خدمة مشاركة استكشافية لمجموعة مختارة من السكان المحليين في فينيكس ، أريزونا ، كجزء من مبادرة Waymo One التي تهدف إلى تقديم منتجها إلى المزيد من أفراد الجمهور.

وتحتوي جميع المركبات ذاتية القيادة في أسطول Waymo الحالي على عجلة قيادة ، وفي بعض الأحيان سائق أمان أيضًا ، يكون مستعدًا للتدخل في حالة اكتشاف أي حالات شاذة أثناء الرحلة، ولكن في خطوة توقعها الكثيرون بفارغ الصبر ، أبدت وايمو أخيرًا رغبة واضحة في تقديم مركبات ذاتية القيادة بتصميم جدير بهذا الاسم.

وسيعرف المتابعون المتحمسون لقصة وايمو أن Zeekr لن تكون أول مركبة ذاتية القيادة تأتي بدون عجلة قيادة، قبل سبع سنوات، كشفت النقاب عن Firefly ، وهي سيارة صغيرة تشبه الكبسولة مصممة لاختبار التكرارات المبكرة لبرنامجها المستقل.

وكان المتقاعد اليراع في عام 2017 عندما Waymo قرر استخدام المركبات الكبيرة، أكثر التقليدية التي سافر أسرع من سرعة أعلى جراب من 25 ميلا في الساعة .