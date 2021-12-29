MateBook X Pro 2022.. لابتوب جديد من هواوي بمزايا متطورة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 29 ديسمبر 2021 04:10 مساءً - منذ 44 دقيقة

كشفت شركة هواوي الصينية عن جهازها الجديد من فئة الألترابوك، اللاب توب MateBook X Pro 2022 الجديد.

ويمتاز بالعديد من التحسينات مقارنة بموديل 2021 من خلال تجهيزه بشاشة أكبر وأكثر سطوعًا بالإضافة إلى معالج أقوى.

مزايا تنافسية

وعلى الرغم من أن جهاز هواوي MateBook X Pro 2022 الجديد يبدو مشابها للموديل السابق من الوهلة الأولى، إلا أن الشركة الصينية قامت بزيادة حجم الشاشة من 13.9 إلى 14.2 بوصة من خلال الاعتماد على حواف أكثر نحافة، وأكدت شركة هواوي على أن نسبة الشاشة إلى جسم الجهاز تبلغ 95%.

اللاب توب MateBook X Pro 2022

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على شاشة سريعة بمعدل تنشيط صورة 90 هرتز وبدقة وضوح 3120 x 2080 بيكسل وبنسبة باعية 3:2 وتصل درجة السطوع إلى 500 نيت، وينبض بداخل اللاب توب الجديد معالج إنتل Core i7-1195G7 رباعي النوى بسرعة تصل إلى 5.0 جيجاهرتز وذاكرة وصول عشوائي سعة 16 جيجابايت وذاكرة SSD سعة 516 جيجابايت أو واحد تيرابايت، كما قامت الشركة الصينية بتحسين وظيفة التبريد من خلال الاعتماد على مروحتين.

وأكدت شركة هواوي على دمج مستشعر بصمة الأصابع في زر الطاقة مع توافر لوحة تتبع كبيرة مع دعم الإيماءات متعددة اللمس، ومن الوظائف المثيرة أيضا في اللاب توب الجديد دمج كاميرا ويب في الإطار النحيف 6 ملم أعلى الشاشة، ويشتمل الجهاز الجديد على أربعة منافذ USB-C.