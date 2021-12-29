البلاد تتعرض لأمطار وثلج.. الأرصاد تحذر: عدم استقرار بالأحوال الجوية من الغد

الشارقة - اميمة ياسر - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من غدا الخميس، حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وتتعرض البلاد غدا ، لأمطار متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية و شمال الوجه البحري على فترات متقطعه، وأمطار خفيفة الى متوسطة ليلا على مناطق من جنوب الوجه البحرى و القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعه .

كما تشهد البلاد غدا نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة .

ومع يوم الجمعة 31 ديسمبر 2021، تشهد البلاد ، أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية مصحوبة بحبات البرد أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد قد تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء وخليج السويس على فترات متقطعة

كما تشهد البلاد الجمعة ، أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعه، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء على فترات متقطعة، واضطراب الملاحة البحرية : على البحر المتوسط وسرعة الرياح ( 60 : 70 كم / س ) وارتفاع الموج ( 2.5 : 4 متر ) .

و يشهد اليوم الأربعاء ، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الأربعاء أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، ونشاط رياح مثير للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 10 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 06 درجة، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 07 درجة، وأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجة