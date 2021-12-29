علوم وتكنولوجيا

البحوث الفلكية: مفيش خطورة والتوابع أقل بكثير من قوة الزلزال

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الشارقة - اميمة ياسر - كشف الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أسباب شعور البعض وعدم شعور البعض الآخر بزلزال كريت، مشيرا إلى أن البصمة الزلزالية للشرق الأوسط مدتها تتراوح من 4 إلى 10 ثواني ولكن الشعور يختلف من فرد إلى آخر بحسب المنطقة المتواجد بها، قائلا: "لو واحد ساكن في الدور الأرضى شعوره هيختلف عن واحد ساكن في الدور الـ 15".

وطمأن رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في مداخلة هاتفية للتليفزيون المصري، المواطنين قائلا: "بطمن الناس إن الزلزال مفيهوش أى خطورة على الأراضى المصرية لأنه يبعد 350 كيلو عن أقرب نقطة، مؤكدا أن التوابع ستكون أقل بكثير من قوة الزلزال.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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