البحوث الفلكية: مفيش خطورة والتوابع أقل بكثير من قوة الزلزال

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أسباب شعور البعض وعدم شعور البعض الآخر بزلزال كريت، مشيرا إلى أن البصمة الزلزالية للشرق الأوسط مدتها تتراوح من 4 إلى 10 ثواني ولكن الشعور يختلف من فرد إلى آخر بحسب المنطقة المتواجد بها، قائلا: "لو واحد ساكن في الدور الأرضى شعوره هيختلف عن واحد ساكن في الدور الـ 15".

وطمأن رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في مداخلة هاتفية للتليفزيون المصري، المواطنين قائلا: "بطمن الناس إن الزلزال مفيهوش أى خطورة على الأراضى المصرية لأنه يبعد 350 كيلو عن أقرب نقطة، مؤكدا أن التوابع ستكون أقل بكثير من قوة الزلزال.