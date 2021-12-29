شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مارك زوكربيرج يجري توسعات بمنزله المثير للجدل في هاواي بـ17 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى مؤسس موقع "فيسبوك"، الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا"، مارك زوكربرج، ‏توسعات في مجمعه السكني الضخم في ولاية هاواي الأمريكية، حيث اشترى 110 فدادين أخرى من الأراضي بجزيرة كاواي في هاواي إلى منزله الضخم الذي تمتد مساحته إلى 1500 فدان، والواقع على الشاطئ الشمالي لجزيرة كاواي، بحسب موقع "ستار أدفرتيزر".

وكلفت عملية التوسعة مارك زوكربرج مبلغ 17 مليون دولار، والتي تشمل خزان عمره قرن من الزمان تعرض للكسر في عام 2006، الذي تسبب في حدوث فيضان أسفر عن مقتل 7 أشخاص، وفقا لشبكة سبوتنيك.

وتعد عملية الشراء الأخيرة هي الثانية لمارك خلال عام 2021، بعد أن دفع في مارس الماضي مبلغ 53 مليون دولار لشراء ما يقرب من 600 فدان من الأراضي في كاواي، والتي تضم شاطئا عاما ومزرعة ماشية بعمالها ومزارعيها.

يشار إلى أن وجود مارك زوكربرج وزوجته، بريسيلا، في الجزيرة ظل مثيرا للجدل خلال السنوات السبع، منذ تواجدهم بها، حيث اعتبر العديد من السكان المحليين للجزيرة مشتريات زوكربرج للأراضي على أنها "ملكية جديدة" قد فشلت في احترام تاريخ الجزيرة.

وأثار زوكربرج غضب الجيران لأول مرة في عام 2016، بعد أن بنى جدارا ارتفاعه 6 أقدام حول ممتلكاته، بهدف الحد من ضوضاء الطرق السريعة والطرق، ويقضي مارك وزوجته، بريسيلا، وابنتيهما وقتا أطول في ملكيتهما بجزيرة كاواي، أكثر مما يقضونه في منزلهما ببالو ألتو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.