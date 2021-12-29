شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: براءة اختراع جديدة لمايكروسوفت تكشف عن هاتف Surface ثلاثى الطيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت مايكروسوفت براءة اختراع جديدة لهاتف لوحي جديد ثلاثي الطيات، حيث تم منح براءة الاختراع من قبل مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية بالولايات المتحدة (USPTO) الأسبوع الماضي ويظهر رسم تخطيطي لجهاز به مفصلتان تفتحان لتكشف عن شاشة ضخمة واحدة تتكون من ثلاثة أقسام متميزة.

وعند طي الجهاز، يمكن أن يكون بمثابة هاتف ذكي تقليدي ويبدو أنه في قالب Surface Duo بمظهر جانبي عريض، لكن لا توجد أي تفاصيل مواصفات أخرى من مايكروسوفت ولا تفاصيل حول آلية المفصلة وكيفية عملها.

ويشاع أيضًا أن صانعين آخرين مثل Samsung يعملون على أجهزتهم ثلاثية الطيات الخاصة بهم بينما عرضت TCL جهازًا مفهومًا عمليًا رأيناه في مارس من العام الماضي في MWC Barcelona، ويبقى أن يظهر ما إذا كانت مايكروسوفت تخطط لتقديم أى معلومات إضافية حول مشروعها الثلاثي.