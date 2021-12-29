شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: AMD و OnePlus أحدث شركتان تلغيان مشاركتهما فى CES 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد انسحاب العديد من شركات التكنولوجيا من المشاركة في معرض CES 2022، لاحظ موقع CNETالتقني أن كل من AMD وOnePlus قد سحبت تواجدهما المادي في حدث التكنولوجيا، وعلى الرغم من أنهم لم يقدموا تفسيرات مفصلة، إلا أن هذه الخطوة كانت استجابة واضحة لظهور متغير Omicron.

وقالت الشركة في بيان لها إن AMD تحول معاملاتها الشخصية إلى معاملات افتراضية "في المصلحة الفضلى" لصحة الجميع، وكانت AMD مستعدة بالفعل لإطلاق منتجاتها لعام 2022 من خلال بث مباشر في 4 يناير.

فيما قالت OnePlus إنها ستقدم OnePlus 10 Pro في يناير، وترددت شائعات لكشف النقاب عن الهاتف في CES، وتنضم الشركات إلى العديد من العلامات التجارية الكبرى التي تراجعت عن مشاركة CES في العالم الحقيقي، بما في ذلك Amazon و AT&T و GM و Google و Intel و Lenovo و Meta و Microsoft و T-Mobile، فيما ركز آخرون بالفعل على العروض التقديمية الافتراضية، مثل NVIDIA.

ولا يزال منظم CES، يخطط لحدث شخصي ويعتقد أن تدابير الصحة والسلامة الخاصة به كافية لحماية الحضور، كما قللت من أهمية موجة المغادرين، مشيرة إلى أنه كان هناك المزيد من الاشتراكات الجديدة أكثر من حالات الخروج اعتبارًا من 23 ديسمبر.