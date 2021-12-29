شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "روسكوسموس" تعلن عن خططها لإطلاق صواريخ الفضاء العام القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية عن بعض تفاصيل خططها لإطلاق الصواريخ نحو الفضاء العام القادم وفقا لما نقلته RT.

وحول الموضوع قال، دميتري لوسكوتوف، مدير Glavkosmos التابعة للمؤسسة: "نحن نركز حاليا على التخطيط لعمليات الإطلاق الفضائي التي سنجريها العام القادم، وحاليا لدينا عقود قد وقعناها مع العملاء لتنفيذ 11 عملية إطلاق فضائي ستننفذ لأغراض متعددة".

وأضاف "القسم الأكبر من عمليات الإطلاق التي سننفذها عام 2022 سيكون من قاعدة بايكونور الفضائية بكازاخستان إذ من المخطط أن ننفذ 7 عمليات من هناك، كما سننفذ عملية إطلاق واحدة من قاعدة فوستوتشني الفضائية الروسي، و3 عمليات إطلاق ستنفذ من قاعدة كورو في جوايانا الفرنسية".

وكان لوسكوتوف قد أشار في وقت سابق إلى أن Glavkosmos تخطط لتنفيذ 7 عمليات إطلاق لأقمار OneWeb البريطانية عام 2022، وأولى هذه العمليات من المفترض أن تنفذ في شهر فبراير المقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا أطلقت العام الجاري العديد من الصواريخ إلى الفضاء، وحملت هذه الصواريخ إلى مدارات الأرض أقمارا ومركبات روسية وأجنبية، كما جرى إرسال وحدتين روسيتين جديدتين إلى المحطة الفضائية الدولية.