شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قصة 3مهندسين سابقين بشركة سبيس إكس.. افتتحوا مطعمًا آليًا يصنع بيتزا كل 45ثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح 3 مهندسيين سابقين بشركة سبيس إكس مطعم Stellar Pizza ، وهو مطعم آلي يمكنه إعداد بيتزا كل 45 ثانية، في لوس أنجلوس.

وقد تأسست الشركة في مايو 2019 من قبل ثلاثة مهندسين سابقين في SpaceX ، بنسون تساي وبريان لانجون وجيمس واهاويسان، حيث قضى تساي ، الرئيس التنفيذي لشركة Stellar Pizza ، خمس سنوات في شركة Elon Musk حيث صمم أنظمة بطاريات متطورة للصواريخ والأقمار الصناعية.

وقام بتجميع أكثر من 23 موظفًا سابقًا في سبيس إكس لبناء آلة آلية لصنع البيتزا بدون لمس يمكن وضعها في الجزء الخلفي من الشاحنة، ويمكن لآلة Stellar Pizza الروبوتية أن تصنع البيتزا وتخبزها وتغطيها في أقل من خمس دقائق.

أولاً ، يتم وضع كرة من عجينة البيتزا محلية الصنع في الماكينة ، حيث يتم ضغطها وتشكيلها في شكل دائري، وبمجرد أن تصبح العجينة جاهزة ، تقوم الماكينة بتغطية البيتزا بالصلصة والمكونات الأخرى، ويتم بعد ذلك إدخال البيتزا النيئة في واحد من أربعة أفران عالية الحرارة في الآلة الآلية.

ويعد أحد موظفي Stellar Pizza هو الشيف التنفيذي السابق لشركة SpaceX ، تيد سيزما ، الذي شكل برنامج خدمة الطعام الخاص بشركة الصواريخ للموظفين ، وفقًا لملفه الشخصي على LinkedIn، كما تعاونت Cizma مع مستشار البيتزا ، نويل برونر ، في محاولة لصنع بيتزا عالية الجودة وبأسعار معقولة لبيتزا ستيلار.

وتقدم الشركة بيبروني أو بيتزا سوبريم، كما يمكن للعملاء بناء البيتزا الخاصة بهم مع الطبقة الطازجة