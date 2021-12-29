علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: قصة 3مهندسين سابقين بشركة سبيس إكس.. افتتحوا مطعمًا آليًا يصنع بيتزا كل 45ثانية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قصة 3مهندسين سابقين بشركة سبيس إكس.. افتتحوا مطعمًا آليًا يصنع بيتزا كل 45ثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح 3 مهندسيين سابقين بشركة سبيس إكس مطعم Stellar Pizza ، وهو مطعم آلي يمكنه إعداد بيتزا كل 45 ثانية، في لوس أنجلوس.

 

61ba0e087dc0f70018bd430f

 

وقد تأسست الشركة في مايو 2019 من قبل ثلاثة مهندسين سابقين في SpaceX ، بنسون تساي وبريان لانجون وجيمس واهاويسان، حيث قضى تساي ، الرئيس التنفيذي لشركة Stellar Pizza ، خمس سنوات في شركة Elon Musk حيث صمم أنظمة بطاريات متطورة للصواريخ والأقمار الصناعية.

 

61ba0cfcac13d40018ebf378

 

وقام بتجميع أكثر من 23 موظفًا سابقًا في سبيس إكس لبناء آلة آلية لصنع البيتزا بدون لمس يمكن وضعها في الجزء الخلفي من الشاحنة، ويمكن لآلة Stellar Pizza الروبوتية أن تصنع البيتزا وتخبزها وتغطيها في أقل من خمس دقائق.

61ba0cfdac13d40018ebf37c

 

أولاً ، يتم وضع كرة من عجينة البيتزا محلية الصنع في الماكينة ، حيث يتم ضغطها وتشكيلها في شكل دائري، وبمجرد أن تصبح العجينة جاهزة ، تقوم الماكينة بتغطية البيتزا بالصلصة والمكونات الأخرى، ويتم بعد ذلك إدخال البيتزا النيئة في واحد من أربعة أفران عالية الحرارة في الآلة الآلية.

 

61ba0cfdac13d40018ebf37e

 

ويعد أحد موظفي Stellar Pizza هو الشيف التنفيذي السابق لشركة SpaceX ، تيد سيزما ، الذي شكل برنامج خدمة الطعام الخاص بشركة الصواريخ للموظفين ، وفقًا لملفه الشخصي على LinkedIn، كما تعاونت Cizma مع مستشار البيتزا ، نويل برونر ، في محاولة لصنع بيتزا عالية الجودة وبأسعار معقولة لبيتزا ستيلار.

 

61ba0d17ac13d40018ebf386

 

وتقدم الشركة بيبروني أو بيتزا سوبريم، كما يمكن للعملاء بناء البيتزا الخاصة بهم مع الطبقة الطازجة 

 

61ba0d22ac13d40018ebf38c

 

 

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا