شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تحصل على أفضل إنترنت خلال احتفالات الكريسماس؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من الأهمية فى احتفالات الكريسماس أن تتعامل مع شبكة WiFi جيدة والتأكد من أنك لا ترتكب أخطاء شائعة، فمن السهل إعاقة سرعات WiFi عن طريق الخطأ، الأمر الذي قد يكون محبطًا عندما تستقر لمشاهدة فيلم 4K Netflix خلال موسم العطلات وغيرها.

وتعتمد الأسر على أجهزة جديدة، بما في ذلك وحدات التحكم في الألعاب وأجهزة التلفزيون عالية الدقة والهواتف الذكية من الدرجة الأولى، وفقا لما نقلته صحيفة ذى صن، وسوف يتنافسون جميعًا على الإنترنت في منزلك.. وهذا ما عليك القيام به:

تحقق من تحديثات التطبيق في يوم عيد الميلاد

في عيد الميلاد من المحتمل أن تزيل بعض الأدوات الجديدة، إذا كان لديك جهاز iPhone أو PS5 جديد ، فهذا يعني على الأرجح وجود الكثير من تحديثات البرامج التى يتم تحديثها على مدار اليوم، لذا حاول القيام بذلك أول شيء في الصباح، لتقليل الحمل على شبكة WiFi خلال ساعات الذروة .

وإذا لاحظت سرعات بطيئة على التلفاز في المساء، ففكر في إيقاف بعض هذه التحديثات مؤقتًا - خاصةً إذا كانت للتطبيقات غير ضرورية.

قم بتنزيل المحتوى الخاص بك مبكرًا خاصة إذا كانت كبيرة الحجم.

تقدم معظم خدمات البث وأجهزة الاستقبال الآن طريقة ما لتنزيل المحتوى.

هذا يعني أنه يمكنك مشاهدته في وقت فراغك، بدلاً من المخاطرة ببثه في يوم حافل في المنزل.

من الأفضل تنزيل المحتوى في أقرب وقت ممكن أو ليلة الكريسماس لتجنب مشكلات قد تحدث نتيجة الاستخدام الكثيف للشبكة.

تحقق من تحديد موقع جهاز التوجيه الخاص بك

أولاً: تأكد من أن جهاز التوجيه الخاص بك في وضع جيد.

يعمل إنترنت WiFi الخاص بك باستخدام موجات الراديو - والتي مثل الضوء، يمكن أن تنعكس بل وتحجب.

وكان عملاق الإنترنت Sky قد كشف عن بعض الأخطاء الاحتفالية لمستخدمي الإنترنت في الكريسماس هذا العام.

وأوضحت Sky: "كلما تمكنت من منع جهاز التوجيه الخاص بك من الأضواء الساطعة كان اتصالك أقوى".

ذلك لأن جهاز التوجيه الخاص بك يرسل إشارات في قوس بزاوية 360 درجة ، مثل اللمعان من المصباح الكهربائي.

لذلك فإن وضعه على الأرض يرسل شحنة من الإشارة مباشرة إلى الأرض.

يمكن أن يساعد أيضًا نقله بعيدًا عن الأجهزة الإلكترونية الأخرى.

لا داعي لأن تكون معزولة جدًا حوالي متر أو نحو ذلك من أي أداة أخرى يجب أن تفعل ذلك.

ضع في اعتبارك نقل شيء ما إلى الإنترنت عبر الهاتف المحمول، في صباح أو مساء الكريسماس قد تجد الكثير من الأجهزة نشطة في آنٍ واحد.

لذلك إذا كان لديك أجهزة تلفزيون وهواتف ووحدات تحكم ألعاب والمزيد قيد التشغيل، ففكر في امتلاك جهاز واحد على الأقل يستخدم الإنترنت عبر الهاتف المحمول.

يمكنك إيقاف تشغيل WiFi على أحد الأجهزة وتوصيله بنقطة اتصال هاتفية - أو مجرد امتلاك هواتف تستخدم الإنترنت عبر الهاتف المحمول دون اتصال WiFi على أي حال.

تذكر أن تضع في اعتبارك قيود البيانات: فأنت بخير إذا كانت غير محدودة ، لكنك لا تريد تكبد رسوم من خلال البث أكثر من اللازم.