شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. 3 طرق لمعرفة من ألغى متابعتك على تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تكون هناك أوقات تريد فيها معرفة ما إذا كان هناك مستخدم معين لا يزال يتابعك، أو انفصل عن حسابك على تويتر، ولا يقدم موقع التواصل الاجتماعى طريقة بسيطة بضغطة واحدة لمعرفة ما إذا كان شخص معين قد لغى متابعتك، ولكن هناك عدة طرق لمعرفة ذلك، نقدمها لك وفقا لما ذكره موقع "Business insider"..

1- إذا كنت تتابع فقط بضع مئات من الأشخاص على الأكثر وترغب في معرفة ما إذا كان الأشخاص الذين تتابعهم يتابعونك، فيمكنك تصفح هذه القائمة بسرعة نسبيًا.

افتح حسابك على تويتر على موقع الويب أو في تطبيق الهاتف المحمول واضغط فوق متابعة، وقم بالتمرير خلال القائمة، بحثًا لمعرفة المستخدمين الذين لديهم علامة متابعة بجوار أسمائهم، فإذا قام شخص ما بإلغاء متابعتك مؤخرًا، فلن ترى العلامة، ولم يعد ما يلي متبادلاً.

2- إذا كنت تريد معرفة ما إذا كان حساب مستخدم معين لا يزال يتبعك، فإن الحل الآخر هو الانتقال مباشرة إلى صفحة الملف الشخصي هذه والبحث عن "المتابعات التي تضعها" بجوار اسم المستخدم، وإذا اعتادوا متابعتك ولكن المربع الرمادي مفقود الآن، فهذا يؤكد أن المستخدم توقف عن متابعتك.

3- تعد الطريقة الأكثر فعالية لتتبع من يقوم بإلغاء متابعتك هي استخدام تطبيق أو موقع ويب تابع لجهة خارجية، فلا يمنحك تويتر طريقة مضمنة للبقاء على دراية بالمتابعات، ولكن العديد من الخدمات الأخرى تفعل ذلك.

هناك العديد من الخيارات للاختيار من بينها، ويعمل الكثير بنفس الطريقة تقريبًا، وأحد الخيارات الجيدة هو إحصائيات Unfollower، حيث يقدم مستوى مجانيًا من الخدمة لحسابات تويتر مع ما يصل إلى 30000 متابع.

يمكنك لاستخدام إحصائيات Unfollower، الضغط فوق Sign-In with Twitter في الصفحة الرئيسية، ثم اضغط فوق تطبيق Authorize، وبعد لحظة، سيتم نقلك إلى لوحة تحكم حيث يمكنك رؤية مجموعة متنوعة من الإحصائيات بما في ذلك عدد غير المتابعين منذ أن بدأت في استخدام الخدمة.

اضغط فوق إلغاء المتابعة لرؤية الرقم بالإضافة إلى قائمة بأسماء المستخدمين الذين ألغوا متابعتك.