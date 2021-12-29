شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تقدم خططا للامتثال لقوانين الدفع عبر التطبيقات فى كوريا الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر إن شركة أبل قد تقدم خطط امتثالها لقانون كوري جنوبي جديد يحظر على مشغلى متاجر التطبيقات فرض أنظمة دفع داخل التطبيق على المطورين، ودخل القانون الجديد حيز التنفيذ في سبتمبر، مما يجعل كوريا الجنوبية أول دولة في العالم تفرض مثل هذه القيود على سياسات الفوترة داخل التطبيق لكل من Apple وGoogle.

وطلبت هيئة الاتصالات الكورية (KCC) من شركة أبل تسليم خطط الامتثال الخاصة بها خلال هذا العام، حيث قامت بصياغة مرسوم تنفيذي للقانون المعدل في نوفمبر، وفي الشهر الماضي تعهدت Google بتوفير نظام دفع بديل في متجر التطبيقات الخاص بها في كوريا الجنوبية في خطوة واضحة لاتباع القانون الجديد للبلاد.

ووفقًا لمصادر الصناعة أخبرت شركة Apple مؤخرًا KCC أنها ستراجع عن كثب وتقدم خطط الامتثال التفصيلية عندما يصبح مرسوم إنفاذ القانون المعدل أكثر تحديدًا، ومع ذلك ، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت Apple ستقدم بالفعل خطط الامتثال خلال هذا العام أو ما إذا كانت ستشمل نظام دفع بديل.

وقال مسئول في KCC إن الجهة التنظيمية تطلب من أبل تقديم خطط الامتثال الخاصة بها، قائلة إنه يبدو أن هناك "تغييرًا طفيفًا" فى آراء عملاق التكنولوجيا بشأن قانون الدفع داخل التطبيق، وجاء قانون الدفع داخل التطبيقات في كوريا الجنوبية وسط تدقيق عالمي متزايد ضد Google و Apple لمطالبتهم المطورين في متاجر التطبيقات الخاصة بهم باستخدام أنظمة الدفع الخاصة بهم والتي تفرض رسومًا تصل إلى 30 في المائة عندما يشتري المستخدمون سلعًا رقمية داخل التطبيقات ، وفقًا لتقارير وكالة يونهاب للأنباء.

وشكك المطورون في جميع أنحاء العالم في أنظمة الدفع داخل التطبيقات الحصرية لمشغلي سوق التطبيقات، وعارضوا عمولاتهم المرتفعة نسبيًا وطالبوا بضرورة أن يكونوا قادرين على استخدام الأنظمة الأخرى بحرية.