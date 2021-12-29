تكنولوجيا: وفر 20% إضافية من تدريب Microsoft.. اعرف إزاى

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القاهرة - سامية سيد - Microsoft Excel هو برنامج إدارة البيانات المفضل في المكاتب والصناعات حول العالم، مع تحديثات متكررة و تحسينات، ويستمر هذا البرنامج في التطور، مما يجعل من السهل حتى على المبتدئين العمل بفعالية مع البيانات.

ولكن إذا كنت تريد معرفة مقدار ما يمكن لبرنامج Excel وأداة تحليل بيانات النخبة الأخرى من Microsoft ، Power BI ، القيام به، فستحتاج إلى تعليم، يمكن أن تبدأ بـ حزمة 2022 Ultimate Microsoft Excel & Power BI Certification Bundle، للبيع بخصم إضافي 20% .

أولاً ، تختبر هذه الدروس الرياضيات الكامنة وراء البيانات قبل الخوض في الأدوات، وفي البداية ستحصل على دورات مكثفة في الإحصاء لعلوم البيانات وتحليلها، ثم تكتشف الإحصاء الوصفي ونظرية الاحتمالات بعد ذلك تغطي الحزمة اختبارات الفرضيات وتحليل الانحدار وتحليل التباين والموضوعات الأكثر أهمية.

وبالمثل ، ستعلمك دورة Power BI الملائمة للمبتدئين كيفية إنشاء تقارير احترافية وعالية الجودة من البداية، وستفهم سير عمل ذكاء الأعمال وتتعلم كيفية استخدام الأدوات في البرنامج بثقة، ويتضمن ذلك العمل مع تصور البيانات مع أكثر من 20 نوعًا من المخططات على Excel بالإضافة إلى ميزات مثل لوحات المعلومات الآلية ومخططات التمرير والتنسيقات الديناميكية، وتحتوي الحزمة حتى على 10 مشاريع Excel لتزويدك بممارسة عملية.

كما تتضمن حزمة الدورات التسعة هذه تدريبًا من كبار خبراء البيانات مثل نيكولاي شولر، عالم البيانات ومستشار ذكاء الأعمال الذي قام محتواه بتدريس الطلاب في أكثر من 130 دولة، وقد انضم إليه خبير معتمد من Microsoft Excel ومستشار تحليلات كريس داتون، بالإضافة إلى رواد أعمال آخرين لمنحك تعليمًا شاملاً في إدارة البيانات.

واتخذ خطواتك الأولى في إدارة البيانات وتحليلها باستخدام 2022 Ultimate Microsoft Excel & Power BI Certification Bundle، المجموعة المكونة من تسعة دورات متاحة مقابل 28 دولارًا عند استخدام الرمز الترويجي CYBER20 عند الخروج.