شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تلسكوب جيمس ويب الفضائى يتجاوز القمر فى رحلة المليون ميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحرك تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST)، الذي تبلغ قيمته 10 مليارات دولار، وهو مشروع مشترك بين وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية (ESA) ووكالة الفضاء الكندية (CSA)، متجاوزًا القمر في الساعات الأولى من صباح هذا اليوم، حيث كان يسافر بأكثر من 2400 ميل في الساعة بينما يواصل رحلته التي تبلغ مليون ميل إلى وجهته في المدار الشمسي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إنه حاليًا في طريقه إلى نقطة لاجرانج الثانية (L2)، وهي منطقة ذات جاذبية متوازنة بين الشمس والأرض، حيث ستقضي أكثر من عقد من الزمان في استكشاف الكون بالأشعة تحت الحمراء.

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وكان بعد شهور من التأخير، تم إطلاق JWST أخيرًا في يوم عيد الميلاد من ميناء الفضاء التابع لوكالة الفضاء الأوروبية في غيانا الفرنسية، ومن المتوقع أن يصل إلى L2 في أقل من شهر بقليل.

يهدف التلسكوب الفضائي إلى استبدال نظيره هابل البالغ من العمر 30 عامًا، وهو أكثر حساسية بحوالي 100 مرة من المرصد المتقادم، لكنه سيستمر بجانبه طالما أن هابل لا يزال قيد التشغيل.

ويتوقع علماء الفلك أن يقوم JWST "بتحويل عميق" لفهمهم للكون ومكاننا فيه، بما في ذلك القدرة على التحديق في الغلاف الجوي للكواكب، والنجوم الأولى التي تشكلت بعد الانفجار العظيم.

وصل التلسكوب إلى سطح القمر في حوالي الساعة 01:20 بتوقيت جرينتش هذا الصباح، في نفس الوقت تقريبًا الذي أكمل فيه حرقه الثاني، حيث يواصل رحلته.

وكان الحرق الثاني هو إجراء تصحيح في منتصف المسار، وضبط المسار بدقة إلى نقطة L2، وهو واحد من ثلاثة تم التخطيط لها للرحلة.

كما كان الحرق الأول في يوم عيد الميلاد، بعد وقت قصير من إطلاقه، وشهده يحرق كمية صغيرة من الوقود، مما سمح له بإجراء تعديلات صغيرة على مساره.