دراسة: الأطفال يتدخلون لمنع أصدقائهم من خرق القواعد منذ هذا السن

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 29 ديسمبر 2021 01:09 صباحاً - سوف يتدخل الأطفال في سنّ الخامسة لمنع أقرانهم من كسر القواعد والقوانين بحسب ما تقترحه دراسة.

ووجدت الدراسة التي أُجريت على 376 طفلاً تتراوح أعمارهم بين خمس وثماني سنوات من مجتمعات في جميع أنحاء العالم أنهم على استعداد لتحدي أقرانهم الذين انتهكوا القواعد وأنّ هذا يبدو أمراً “عالميا ًإنسانياً”.

كما جاء في الموضوع الذي ترجمه “صوت بيروت انترناشونال” عن “ديلي ميل” توقع الباحثون أن يتدخل الأطفال من المجتمعات الحضرية أكثر، لكنهم وجدوا أنّ هؤلاء من المجتمعات الريفية الصغيرة كانوا يتدخلون أيضاً.

وبحثت الدراسة، التي قادتها جامعة بليموث وجامعة فراي في برلين بألمانيا، ثلاثة مواقع حضرية في ثلاث قارات مختلفة: أمريكا الجنوبية وأوروبا وآسيا، وخمسة مواقع ريفية في قارتين: أمريكا الجنوبية وأفريقيا.

تم تعريف الأطفال على لعبة فرز جديدة باستخدام الكتل، حيث تم تعليم النصف فرز الكتل حسب الشكل والنصف حسب اللون.

وبمجرد أن يتعلم الأطفال قواعد كل منها، يتصرف أحد الأطفال كلاعب والآخر كمراقب.

تم إقران المراقبين أولاً مع لاعب تعلم نفس قاعدة الفرز كما تعلموا، ثم مع لاعب تعلم قاعدة مختلفة.

ووجدت الدراسة أنّ الأطفال كانوا أكثر عرضة بنسبة 255 في المائة للتدخل إذا رأوا قاعدة يتم كسرها من عندما يقترنوا مع لاعب يتبع القواعد التي تعلموها.

توقع الباحثون أن يتدخل الأطفال من المجتمعات الحضرية أكثر، لكنهم وجدوا أنّ هؤلاء من المجتمعات الريفية الصغيرة كانوا يتدخلون أيضاً.

فوجدوا أنّ الأطفال من المناطق الريفية يفضلون التدخل اللفظي الضروري، أي إخبار اللاعب كيف يجب أن يلعب، على التدخل الذي يشير إلى القواعد.

بشكل عام، كان الأطفال الأصغر سناً أكثر عرضة للتدخل من أقرانهم الأكبر سناً.

عندما تدخل المراقبون، كان اللاعبون أكثر عرضة لتغيير طريقة لعبهم.

وقالت الكاتبة الرئيسية باتريشيا كانجيسر، من جامعة بليموث: “الجديد في هذه الدراسة هو أننا لاحظنا سلوكيات الأطفال وسافرنا إلى جميع أنحاء العالم للقيام بذلك، لم نسأل الأطفال عما يعتزمون القيام به، ولكننا قمنا بقياس ما فعلوه بالفعل في التفاعلات الاجتماعية الواقعية.”

وأضافت: “كان من المثير للاهتمام حقاً أن نرى كيف أنّ الأطفال يصححون بعضهم البعض بطريقة مختلفة بحسب الموقع”، قائلة أنّ الباحثين فوجئوا بالنتائج التي تفيد بأنّ الأطفال من المجتمعات الريفية الصغيرة احتجوا بقدر أو حتى أكثر من الأطفال من المناطق الحضرية.

افترضنا أنه، لأنّ الجميع يعرف الجميع في المجتمعات الصغيرة، فإنّ التدخلات المباشرة ستكون أقل شيوعاً، حيث يمكن للناس الاعتماد على طرق غير مباشرة مثل السمعة لضمان الامتثال للقواعد.”

“لكننا في الواقع وجدنا العكس ليكون صحيحاً.”

“الخطوة التالية هي استكشاف ما يحفز الأطفال على التدخل وكيف يتعلمون التدخل.”

“على سبيل المثال، هل يتعلمون كيفية الردّ على كسر القوانين من البالغين أو من الأطفال الأكثر سناً؟ “