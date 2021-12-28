شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: الأسماك لديها القدرة على العد والتمييز بين الأرقام المختلفة والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تمكن الخبراء في دراستهم الجديدة من التحكم في هذه العوامل المربكة باستخدام نقاط بأحجام مختلفة ومواضع نسبية، مما يثبت أن الأسماك يمكنها بالفعل العد.
وأضاف خبير الإدراك الحيواني بجامعة ترينتو: "حاولت العديد من التجارب معالجة هذه المشكلة، ولكن ليس بطريقة كاملة في العادة"، موضحا "الشيء الفريد في دراستنا هو أننا قمنا بالتحكم في المتغيرات غير العددية بأفضل طريقة ممكنة."
وضع الدكتور بوتريتش وزملاؤه أسماك في خزانات أسفل شاشات المراقبة التي تعرض مجموعتين من النقاط، وسجلت الكاميرا الموضوعة تحت الخزان منظرًا للأسماك ومجموعة النقاط التي اختاروا البصق عليها، ونجح الفريق في تدريب سمكة القوس على اختيار أحد الأرقام باستمرار.
وطور الفريق برنامجًا غير عشوائيًا حجم النقاط والترتيب والتفاصيل الأخرى لكل اختبار فردى، لضمان عدم تأثير العوامل الأخرى مثل المنطقة التي تغطيها النقاط على قرارات الأسماك، ووجد الفريق أن الأسماك كانت لا تزال قادرة على التمييز بين الأرقام عند تقديمها ببدائل جديدة.