شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مبنى مطبوع 3D ومناطق معدة للزراعة.. كيف يمكن للإنسان الحياة على المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعاد سباق فضائي جديد يشارك فيه المليارديرات إيلون ماسك وجيف بيزوس والسير ريتشارد برانسون أفكارًا للناس لوضع أقدامهم في عوالم أخرى خارج عالمنا، حيث كشف إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة SpaceX عن رغبته في إنشاء مستعمرة تضم مليون شخص على سطح المريخ بحلول عام 2050.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كان إحدى هذه الأفكار بشأن الحياة على المريخ من شركة ICON الناشئة لتكنولوجيا البناء ومقرها تكساس، والتي يتم تنفيذها بالشراكة مع وكالة ناسا، تتمثل في موطن تبلغ مساحته 158 مترًا مربعًا والمعروف باسم Mars Dune Alpha، وهو قيد الإنشاء حاليًا في مركز جونسون للفضاء في تكساس.

يتميز الموطن بمبنى مطبوع ثلاثي الأبعاد بتلفزيون 55 بوصة وغرفة لياقة بدنية ومناطق لزراعة المحاصيل، هذه هي التقنية المفضلة لبناء موائل خارج كوكب الأرض بسبب نقص مواد البناء المطلوبة.

وكانت بداية تنفيذ هذا المشروع من جانب وكالة الفضاء الأمريكية التي رحبت بالمتقدمين للمشاركة في مشروع مدته عام واحد لمحاكاة الحياة في عالم بعيد.

وسيحاكي الموطن تحديات مهمة على المريخ، بما في ذلك محدودية الموارد، وتعطل المعدات، وتأخير الاتصالات، والضغوط البيئية الأخرى.

وقال جيسون بالارد، الشريك المؤسس لـ ICON: "هذا هو الموطن الأكثر دقة الذي تم محاكاته من قبل البشر على الإطلاق"، ويهدف Mars Dune Alpha إلى خدمة غرض محدد للغاية، وهو إعداد البشر للعيش على كوكب آخر.