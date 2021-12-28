شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تأخر إطلاق تطوير لعبة Final Fantasy XVI للعام المقبل بسبب COVID-19 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت Square Enix العام الماضي النقاب عن Final Fantasy XVI ، الفصل التالي في سلسلة RPG طويلة الأمد، ووعدت بمزيد من المعلومات في نهاية عام 2021، والآن يبدو أن الإعلان واللعبة قد تم تأجيلهما حسبما أفادت Kotaku ونشرها تقرير engadged .

وكتب المنتج ناوكي يوشيدا على تويتر: "عندما تحدثنا آخر مرة، وعدت بأن أحصل على مزيد من المعلومات حول فاينل فانتسي السادس عشر في وقت لاحق في عام 2021"، "ومع ذلك، يؤسفني أن أبلغكم أنني لن أتمكن من الوفاء بهذا الوعد ، حيث أدت المضاعفات الناجمة عن جائحة Covid-19 المستمر إلى تأخير تطوير اللعبة لمدة نصف عام تقريبًا."

وسمح المطور Square Enix للشركاء بالعمل من المنزل بسبب جائحة COVID-19، لكن يبدو أن ذلك أثر على الجدول الزمني، وقال يوشيدا: "لقد أعاق هذا للأسف الاتصالات من مكتب طوكيو ، مما أدى بدوره إلى تأخير - أو في الحالات القصوى، إلغاء - تسليم الأصول من شركائنا الخارجيين".

كما أشرنا في العام الماضى تم إطلاق FF XVI في الأصل باعتباره جهاز PlayStation 5 حصريًا ، وله بيئة من القرون الوسطى بدلاً من البيئات الأكثر توجهاً نحو الخيال العلمي في الإصدارات الحديثة، وقالت الشركة إنها أنشأت "بيئة تطوير جديدة كليًا" للمشروع وكان عليها تعلم خصوصيات وعموميات PS5.

ولقد أمضينا جزءًا كبيرًا من عام 2021 في معالجة هذه المشكلة [الوباء]، ونأمل أن نرى تأثيرها إلى الحد الأدنى بحلول العام الجديد، مما يتيح لنا التركيز بشكل أفضل على المهام المطروحة: زيادة جودة الموارد الرسومية، وتحسين آليات القتال، والبدء في معارك فردية، ووضع اللمسات الأخيرة على المشاهد، وإجراء تحسين شامل للرسوم "، قال يوشيدا تتمثل الخطة الآن في الكشف عن اللعبة في ربيع عام 2022 وإصدار اللعبة في وقت ما بعد ذلك.