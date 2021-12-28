إطلاق Xiaomi 12 اول هواتف 2022 الرائدة

Xiaomi 12 خليفة Mi 11 من شاومي تم إطلاقه اليوم بشكل رسمي، وتم الكشف عن كامل مواصفاته بشكل رسمي، هاتف شاومي الرائد الجديد هو اول هواتف 2022 الرائدة واول هاتف في العالم بمعالج Snapdragon 8 Gen 1 الجديد، هناك الكثير من الأمور التي يمكن ان نتحدث فيها عن هذا الهاتف سواء من ناحية المعالج او من ناحية المواصفات او حتى من ناحية مميزات السوفت وير، لذلك في هذا الخبر سننقل مواصفات الهاتف وسعر الإطلاق الرسمي.

مواصفات Xiaomi 12

المعالج Qualcomm snapdragon 8 gen 1 الشاشة OLED داعمة لمليار لون وبمعدل تحديث 120Hz مع دعم Dolby Vision وHDR10+ بسطوع 1100 شمعة في النسخة العادية بسطوع 1500 شمعة بتقنية LTPO في النسخة الـPro بحجم 6.28 بوصة في النسخة العادية ودقة 1080×2400 بحجم 6.73 بوصة في النسخة الأعلى ودقة 1440×3200 الذاكرة ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8GB او 12GB ذاكرة تخزين داخلي بسعة 128GB او 256GB الكاميرا الخلفية الكاميرا الأساسية بدقة 50MP وفتحة عدسة f/1.9 في النسختين لكن النسخة الأعلى بمستشعر أكبر الكاميرا الثانية في النسخة العادية من نوع Ultrawide بدقة 13MP وفتحة f/2.4 في النسخة الأعلى Telephoto بدقة 50MP وفتحة f/1.9 الكاميرا الثالثة في النسخة العادية من نوع Telephoto Macro بدقة 5MP في النسخة الأعلى من نوع Ultrawide بدقة 50MP وفتحة f/2.2 الكاميرا الأمامية بدقة 32MP البطارية النسخة العادية بسعة 4500mah مع شحن سريع بقدرة 67Watt النسخة الأعلى بسعة 4600mah مع شحن سريع بقدرة 120Watt كلتا النسختين تدعمان الشحن اللاسلكي السريع بقدرة 50Watt

سعر Xiaomi 12

هواتف Xiaomi 12 تبدأ بسعر 510 يورو للنسخة العادية و650 يورو للنسخة الأعلى وهذه أرقام أفضل من كل عام تقريبًا، اهتمام شاومي ببدأ التسعير في هذه المنطقة، فالأسعار بدأت تنخفض في كل الهواتف، وكل الشركات أدركت ان التسعير المنطقي سيكون تحت قائمة الـ1000 دولار، لذلك فهذا تسعير ممتاز، لكن دعني أذكرك هذا هو السعر داخل الصين السعر العالمي لم يُحدد بعد، ننتظر تحديد السعر العالمي لننتقد الأمر بشكل أفضل ولكن بهذا السعر انا استبشر بهذا الهاتف.