شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: OneWeb تطلق 36 قمرا صناعيا للاتصالات في المدار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة التكنولوجيا OneWeb البريطانية 36 قمرا صناعيا للاتصالات إلى الفضاء من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان، حسبما أظهر البث المباشر.

وأطلقت OneWeb أقمارًا صناعية في المدار كجزء من خططها لتقديم وصول عالمي عالي السرعة إلى الإنترنت، وقالت الشركة على موقعها على الإنترنت: "يمثل الإصدار 12 الأخير في سلسلة من ثماني عمليات إطلاق مجدولة في عام 2021 بواسطة OneWeb مع شركاء الإطلاق Arianespace".

وقامت شركة خدمات الإطلاق العالمية الفرنسية Arianespace و Oneweb ووكالة الفضاء الروسية Roscosmos ببث الإطلاق، وفي وقت سابق من هذا العام ، قالت OneWeb إن الإطلاق من الشرق الأقصى لروسيا سيسمح لها بالعرض في كل مكان شمال خط عرض 50 درجة.

وأدرج OneWeb المملكة المتحدة وألاسكا وشمال أوروبا وغرينلاند وأيسلندا والولايات المتحدة القارية والبحار القطبية الشمالية وكندا كمناطق ينبغي توفير اتصال كامل بها، وقالت وكالة إنترفاكس للأنباء إن الأقمار الصناعية ، التي أُطلقت على متن صاروخ سويوز 2.1 بي ، سيتم فصلها على مراحل.

واستأنفت OneWeb رحلاتها في ديسمبر الماضي بعد خروجها من الحماية من الإفلاس باستثمارات بقيمة مليار دولار في رأس المال من كونسورتيوم من الحكومة البريطانية ومالكيها الجدد بهارتي إنتربرايزز الهندية، كما تلقت استثمارات من Softbank و Eutelsat Communications اليابانية ، وتمويلًا إضافيًا من Bharti. حصل OneWeb على 2.4 مليار دولار في المجموع.