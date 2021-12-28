شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طرح الإصدار الهندى من "PUBG Mobile" حظرًا على الغشاشين.. اعرف إزاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمثل الغش مشكلة كبيرة في ألعاب الأجهزة المحمولة كما هو الحال في أي مكان آخر، ويتخذ Krafton خطوات إضافية لقمع أسوأ المخالفين، وفقا لتقرير engadged.

وأبلغت 91Mobile عن قيام المطور الآن بحظر أجهزة الغشاشين بشكل دائم في Battlegrounds Mobile India (المعروف أيضًا باسم الإصدار المحلي من PUBG Mobile )، ولا يمكن للاعبين المحتالين فقط إنشاء حسابات جديدة لمواصلة تدمير المباريات - نظريًا، عليهم شراء هاتف أو جهاز لوحي جديد.

ومفهوم حظر الجهاز ليس جديدًا تعمل عناوين مثل Call of Duty: Warzone و Valorant على حظر الأجهزة بشكل روتينى، ومع ذلك فهي ليست شائعة على الهاتف المحمول، وتعتبر Battlegrounds Mobile India مثالًا بارزًا بشكل خاص عندما يلعب أكثر من 16 مليون شخص يوميًا.

ولن يؤدي حظر الأجهزة إلى إنهاء الغش فجأة في لعبة battle royale brawler، على الرغم من أن عمليات حظر الأجهزة تتطلب مزيدًا من الجهد للتحايل، خاصةً على الأجهزة المحمولة، إلا أنها ليست مستحيلة، ومع ذلك فإن جهود كرافتون قد تردع العديد من الغشاشين "غير الرسميين"، وقد يكون ذلك كافيًا لجذب (أو إبقاء) اللاعبين الصادقين الذين يبتعدون عن الأذى الماضى.