شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه؟.. أبل تطلق أيفون 15 برو بدون فتحة SIM والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تسريبات حديثة أن هاتف iPhone 15 Pro قد يصل دون الفتحة المخصصة لشريحة SIM، حيث بدأت عملاق التكنولوجيا ابل في الإستعداد لإطلاق سلسلة iPhone 14 خلال شهر سبتمبر من العام المقبل، إلا أن أحدث التسريبات تتجه للكشف عن تفاصيل مواصفات سلسلة iPhone 15 التي تنطلق رسمياً في 2023.

فيما جاءت هذه التسريبات عبر مدونة برازيلية، ومن المتوقع ألا تتضمن هواتف iPhone 15 Pro فتحة مخصصة للشريحة SIM، لترتكز هذه الإصدارات بشكل كامل على تقنية eSIM للإتصال، كما أشارت التسريبات إلى أن هواتف iPhone 15 Pro تدعم اثنان من شرائح eSIM، لكي يتاح للمستخدم الإتصال باثنان من شبكات المحمول في نفس الوقت.

على جانب آخر لم تؤكد التسريبات على دعم الإصدارات الرئيسية من سلسلة iPhone 15 بشريحة eSIM، أو أنها تأتي بفتحة لشريحة SIM التقليدية، وأيضاً يعد إتجاه ابل لإزالة فتحة SIM من سلسلة iPhone 15 من الخطوات المتوقعة من الشركة، حيث يتوافق مع تصريحات سابقة لشركة ابل أكدت فيها على إتجاهها لتطوير هواتف الأيفون دون منافذ نهائياً.