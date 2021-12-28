شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الروس يبتكرون جهازا يساعد على الالتحام مع أى قمر صناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل العلماء الروس على تصميم نظام جديد خاص بالالتحام مع الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية، وأفادت بذلك وكالة "تاس" الروسية نقلا عن، سيرجي مدفيديف، كبير مصممي أنظمة القياسات المتبادلة في معهد الأجهزة الدقيقة للبحوث العلمية.

وقال مدفيديف:" سنقترب في المستقبل من أقمار صناعية لا تمتلك أجهزة التحام وذلك بغية إصلاحها وصيانتها وإخراجها من مدار الأرض، وقد قمنا بتصميم بعض العناصر لنظام الالتحام هذا" وفقا لما نقلته RT.

وأشار في تصريح أدلى به للصحفيين إلى أن أخصائيي معهد الأجهزة الدقيقة بصدد تصميم نظام جديد يختلف مبدئيا عن نظام "كورسك" الذي تستخدمه حاليا كل المركبات الفضائية الروسية والقطاع الروسي في المحطة الفضائية الدولية، لكن، شأنه شأن نظام "كورسك"، يعتبر نظاما لاسلكيا.

وقال إن نظام الالتحام الجديد يخصص لاستخدامه في مركبة "أوريول" الفضائية الواعدة، ويتميز بوزن خفيف ومقاومة لتأثير الأشعة الكونية، وأعاد إلى الأذهان أن مركبة "أوريول" يتم تصميمها في إطار البرنامج القمري الروسي.

ويتوقع أن تحقق المركبة أول رحلة غير مأهولة في 15 ديسمبر عام 2023 دون أن تلتحم بالمحطة الفضائية الدولية، وسيتم التحام المركبة مع المحطة عام 2024، ويتوقع أن تقوم المركبة بأول رحلة فضائية مأهولة عام 2025.