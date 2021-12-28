شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رواد صينيون يقومون بعملية سير فى الفضاء لم تكن موجودة في محطة الفضاء الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كانت محطة الفضاء الدولية (ISS) تدور حول الأرض على مدار العقدين الماضيين، لكن هل تعلم أن قمرًا صناعيًا آخر صالحًا للسكن وصل إلى الفضاء في أبريل؟ وتستضيف محطة الفضاء الصينية حاليًا طاقمها الثاني من رواد الفضاء الصينيين، وشهدت المحطة يوم الأحد رابع عملية سير في الفضاء منذ نشرها، وفقا لتقرير digitaltrend.

وخرج اثنان من رواد الفضاء الثلاثة شنتشو -13 الذين وصلوا إلى المحطة المدارية في أكتوبر من وحدة تيانخه الأساسية خلال عطلة نهاية الأسبوع لتركيب المعدات على السطح الخارجي للمحطة، التي تدور حول 230 ميلًا فوق الأرض، على بعد حوالي 20 ميلًا تحت محطة الفضاء الدولية.

وشارك قائد البعثة تشاي تشيغانغ وزميله رائد الفضاء يي جوانجفو في السير في الفضاء - أو النشاط خارج المركبة (EVA) كما هو معروف رسميًا - بينما ساعد وانغ يابينغ من داخل المحطة، حسبما أفاد موقع Space.com .

وكانت هذه أول عملية سير في الفضاء تقوم بها يي، والثالثة لـ Zhai. حصل الشخص الأكثر خبرة على التقدير في عام 2008 عندما أصبح أول مواطن صيني يقوم بإجراء EVA.

وجرت ثاني عملية سير في الفضاء قام بها تشاي في نوفمبر، والتي شهدت أيضًا أن أصبحت وانغ أول امرأة صينية تشارك في نشاط خارج المركبة الفضائية.

وتضمن عمل الأحد رفع كاميرا بانورامية ثالثة خارج تيانهي وإجراء اختبارات المعدات المختلفة، مع عودة رائدي الفضاء إلى داخل المحطة بعد حوالي ست ساعات.

وتخطط الصين لتوسيع حجم محطتها الفضائية تدريجيا وستطلق العام المقبل وحدتين جديدتين مصممتين للبحث العلمي. وجاءت مهمة Shenzhou-13 الحالية، والتي من المقرر أن تستمر حتى أبريل، في أعقاب مهمة Shenzhou-12 التي استمرت من يونيو حتى أكتوبر والتي كانت أول مهمة رواد فضاء صينية منذ عام 2016، تم إجراء عمليتي سير فضاء ناجحين في Tianhe خلال مهمة Shenzhou-12 .

كما تستثمر الصين بكثافة في برنامجها الفضائي الطموح بشكل متزايد، حيث صرح الرئيس شي جين بينغ في وقت سابق أن أول محطة فضاء صينية تعمل بكامل طاقتها ستفتح "آفاقًا جديدة" في جهود البشرية لمعرفة المزيد عن الكون.

وبدأ برنامج الفضاء فى البلاد يحرز بعض النجاحات الملحوظة في الآونة الأخيرة، بما في ذلك نجاحا نشر أول مسبار المريخ لها والانتهاء من مهمة القمر uncrewed التي جلبت الصخور القمرية إلى الأرض.