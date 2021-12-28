استعدادات “يابانية” للهبوط على سطح القمر

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 07:09 مساءً - منذ 22 دقيقة

أعلن رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيسيدا، في اجتماع حكومي عقده في طوكيو لبحث استراتيجيا استصلاح الفضاء الكوني، عن اعتزام الحكومة اليابانية إرسال روادها إلى القمر حيث سيهبطون على سطحه في النصف الثاني من العشرينيات.

أفادت بذلك وكالة “كيودو” اليابانية التي قالت إن هبوط رواد الفضاء اليابانيين يخطط لتنفيذه في إطار برنامج واسع النطاق في مدار القمر وعلى سطحه سيتحقق بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وقد أعلنت وكالة الفضاء اليابانية عن قبول طلبات المشاركة في مسابقة ترشيح رواد الفضاء للقيام برحلات فضائية إلى القمر، مع العلم أن فريق رواد الفضاء اليابانيين يضم في الوقت الراهن 7 أفراد متوسط سنهم 52 عاما ويتوقع أن يتقاعد معظمهم بحلول الثلاثينيات.

يذكر أن طوكيو قررت عام 2019 الانضمام إلى البرنامج القمري الأمريكي “أرتميس” ووقعت مع وكالة “ناسا” اتفاقية التعاون في مجال استصلاح القمر. والمقصود بالأمر هو التعاون في توريد الأجهزة والمعدات والتصميم المشترك للروفر القمري وإرسال رواد الفضاء اليابانيين إلى القمر.