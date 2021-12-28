تعرف على أهم تطبيقات تعديل الفيديوهات على هواتف آيفون

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

تمتاز كاميرا هواتف آيفون في الوقت الحالي بمكانة مرموقة لقدراتها الفائقة في عالم صناعة المحتوى المصور.

وفيما يلي مجموعة لأبرز التطبيقات الإلكترونية التي يمكن استخدامها لتحرير وتصوير الفيديوهات على هواتف آيفون وتضم في مقدمتها تطبيقا باسم FiLMiC Pro.

وهو التطبيق الأول للمستخدمين الجادين في تصوير الفيديو باستخدام أجهزة iPhone الخاصة بهم.

ويأتي التطبيق FiLMiC Pro مزودًا بعناصر تحكم يدوية متعددة تتيح لك ضبط التركيز والتعرض و ISO ومعدل الإطارات والتكبير.

DoubleTake

من بعده ضمت القائمة تطبيق DoubleTake، و هو تطبيق تم إنشاؤه بواسطة نفس المطورين المصنعين لتطبيق FiLMiC Pro، ولكن هذا التطبيق يركز على السماح للمستخدمين بتصوير مقطع فيديو باستخدام كاميرتي iPhone في نفس الوقت.

Carousel Camera

تطبيق آخر جاء ضمن القائمة هو تطبيق Carousel Camera، الذي يتيح تصوير الفيديو بشكل عمودي يسمح بمشاهدته جيدا على أجهزة التليفزيون والكومبيوتر.



Focos Live

من بعده ضمت القائمة تطبيق Focos Live، الذي من خلاله يمكنك الحصول على مقاطع فيديو بورتريه على طرازات iPhone الأخرى، غير طرازي iPhone 13 و iPhone 13 Pro اللذين تتوفر بهما هذه الخاصية بالفعل.



LumaFusion

وهذا التطبيق هو مُحرر فيديو مشهور لنظام Ios، وأبرز من يستخدمه المحررين المحترفين الذين يستخدمون iPad، ومع ذلك، يقدم التطبيق إصدار لأجهزة iPhone بنفس الميزات القوية.

