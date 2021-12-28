بميزات متطورة.. فيفو تطلق سلسلة هواتف S12

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

أطلقت شركة فيفو عن سلسلة الهاتف الهاتف الذكي S12 الجديدة بوظائف متطورة.

وأوضحت الشركة الصينية أن سلسلة الهاتف الذكي من الفئة المتوسطة تضم موديلين؛ S12 وS12 Pro، وتمتاز بكاميرا سيلفي مزدوجة وكاميرا ثلاثية بدقة 108 ميجابيسكل وفلاش LED وشاشة AMOLED بمعدل تنشيط صورة 90 هرتز.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على شاشة AMOLED قياس 6.44 بوصة في الموديل S12 وقياس 6.56 بوصة في الموديل S12 Pro، وتعمل بدقة 1080 بيكسل وبمعدل تنشيط صورة 90 هرتز، وتمتاز الهواتف الذكية الجديدة بوحدتي فلاش LED مركبتين بشكل غير مرئي في الحافة العلوية من الشاشة لإضاءة النطاق المحيط عند التقاط صور السيلفي، ويمكن ضبط حرارة الألوان ما بين 3000 و6000 كلفن.

وقامت شركة فيفو بتركيب كاميرا واسعة الزاوية للغاية بدقة 8 ميجابيكسل في الفتحة المستطيلة إلى جانب كاميرا واسعة الزاوية بدقة 44 ميجابيكسل في الموديل S12، وبدقة 50 ميجابيكسل في الموديل S12 Pro.

وعلى الجانب الخلفي تظهر وحدة الكاميرا الثلاثية، حيث تعمل الكاميرا الرئيسية بدقة 108 ميجابيكسل وكاميرا واسعة الزاوية للغاية بدقة 8 ميجابيكسل وكاميرا البورتيريه بدقة 2 ميجابيكسل.

وينبض بداخل هاتف فيفو S12 الجديد معالج ميديا تيك Dimensity 1100 وبطارية سعة 4200 مللي أمبير ساعة، ويعتمد الموديل S12 Pro على معالج ميديا تيك Dimensity 1200 وبطارية 4300 مللي أمبير ساعة، والتي يتم إعادة شحنها عن طريق منفذ USB-C بقدرة 44 وات، ولم تفصح شركة فيفو عن موعد طرح هواتفها الذكية الجديدة في الأسواق العالمية أو أسعارها المتوقعة في أسواق المنطقة العربية.