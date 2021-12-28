بالفيديو.. نصائح لتحقيق أقصى استفادة من هواتف آيفون

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

نشرت شركة أبل مقطع فيديو عبر قناتها للدعم على موقع يوتيوب، قدمت خلاله نصائح مفيدة لتحقيق أقصى استفادة من هواتف iPhone.

وعبر الفيديو استعرضت الشركة 10 نصائح تشاركها أبل لمستخدمي آيفون في فيديو مدته خمس دقائق وكان الأبرز منها كما يلي:

محو الأرقام على الآلة الحاسبة

إحدى النصائح الاحترافية هي القدرة على محو رقم في تطبيق الآلة الحاسبة، ووفق ما جاء بالفيديو، ما عليك سوى التمرير إلى اليسار أو اليمين في الجزء العلوي من الشاشة لمسح رقم أو إعادة إضافته.

تثبيت المحتوى المشترك في الرسائل

بدءا من نظام التشغيل iOS 15، يمكنك تثبيت المحتوى المشارك في الرسائل حتى يسهل العثور عليه عندما تحتاج إليه، في شاشة الرسالة، اضغط مع الاستمرار على المعلومات التي تريد تثبيتها، ثم اضغط على “تثبيت”.

واجهة المستخدم “ويدجيت”

منذ أن قدمت أبل عناصر واجهة المستخدم “ويدجيت” على الشاشة الرئيسية مع نظام التشغيل iOS 14، تعمل الشركة على تحسينها بأحدث تحديثات البرامج.

و الآن، يمكنك بسهولة إنشاء مكدس يحتوي على ما يصل إلى 10 ويدجيت، أثناء ترتيب التطبيقات في المكتبة، وستعرض لك أبل الأداة المناسبة بذكاء اعتمادًا على استخدامك لجهاز آيفون أو وقت اليوم.

السحب والإفلات

عبر تحديد صور متعددة لإضافتها إلى تطبيقات أخرى، يمكن الاستفادة من خاصية السحب والإفلات، على سبيل المثال، يمكنك سحب صورة، ثم بإصبع آخر تحديد عدة صور أخرى، ثم التمرير أخيرًا إلى تطبيق آخر، مثل الصور، لإضافتها هناك.