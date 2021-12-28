عملات رقمية منافسة لـ”بيتكوين” في عام 2022

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 07:09 مساءً - رغم النجاح الكبير الذي حققته عملة بيتكوين، إلا أن هناك عدة عملات رقمية نجحت في تحقيق مكاسب خلال الفترة الماضية ومن المتوقع ان يكون تحقق مكاسب كبيرة.

ومن المواقف والطرائف في عالم سوق الكريبتو للعملات المشفرة، أنه في عام 2010 اشترى شخص يدعى لازلو هانيتش بيتزا بسعر 10 آلاف بيتكوين، وقتها كانت العملة المشفرة الأشهر في العالم تعادل سنتا واحدا، أما اليوم فهي تبلغ 49.4 ألف دولار، ليتحسر “لازلو هانيتش” على فقدان ثروة تقدر بنحو 494 مليون دولار.

ويعرض التقرير هنا بعض العملات الرقمية المشفرة المرشحة للصعود بقوة خلال عام 2022، بناءً على حركة مؤشرات تداول هذه العملات خلال عام 2021، وما حققته من قفزات سعرية، بالإضافة إلى مدى قدرة هذه العملات في مواجهة العقبات المرتقبة خلال عام 2022.

وتبلغ القيمة الإجمالية لجميع العملات المشفرة المتداولة أكثر من 2.33 تريليون دولار، وتمثل بيتكوين نحو 934.788 مليار دولار من هذا الرقم.

إيثريوم Ethereum ETH

تمكنت عملة إيثريوم Ethereum ETH المشفرة من تقليل الفجوة بينها وبين (العملة الرقمية الأشهر في العالم) بيتكوين حيث تبلغ قيمة عملة إيثريوم Ethereum السوقية 466.3 مليار دولار، وتصنف ثاني العملات الرقمية المشفرة الأكثر قيمة في سوق الكريبتو عالميا.

وتضاعفت أسعار إيثريوم أكثر من 5 مرات هذا العام، من نحو 730 دولارًا لكل عملة إلى ما يقرب من 4000 دولار.

ومع ارتفاع عملة إيثريوم القوي بدأت صناديق الاستثمار في عملة بيتكوين حول العالم في التوجه إلى إيثريوم تحت ضغط قوي من المستثمرين الأفراد خلال الفترة الأخيرة.

إيثريوم

وسجلت عملة إيثريوم Ethereum ETH أدنى قاع لها خلال عام 2021 يوم 20 يوليو/تموز 2021، عندما سجلت 1787 دولارا، فيما جاء أعلى سعر لها يوم 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، بقيمة 4812 دولارا، وبحسب خبراء أسواق المال فأن حركة تداول عملة إيثريوم على مدار عام كامل طبيعية بالنسبة لآليات العرض والطلب في السوق، فهي تتمتع بنقاط دعم شهدتها عن بداية العام ثم نقاط مقاومة خلال الربع الرابع من العام وتحديدا خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني.

واليوم ومع تراجع عملة إيثريوم إلى مستوى 3921 دولار، أخذت الإيثريوم معها العملات البديلة كلها، حيث سيطر الهبوط على الجميع، وهذا دليل على مدى فاعلية ثاني أقوى العملات الرقمية المشفرة في سوق الكريبتو.

وأرجع الخبراء سبب الهبوط المفاجئ في سوق العملات الرقمية إلى زيادة التدفقات الداخلة إلى بورصة بينانس للعملات الرقمية، حيث أظهر دفتر البيانات وجود جدارًا جديدًا للمقاومة عند 50 ألف دولار.

ويشير هذا السلوك إلى وجود مستثمر كبير الحجم يشكل تحيّزًا للسوق، وكانت بينانس تستشعر وجود سلوك مثير للشك في الأيام الماضية.

“يبدو أن لاعبًا جديدًا بدأ التحرك”، هكذا علق حساب تحليل البيانات Material Scientist على دفتر الطلبات سريع التغيّر في بينانس.

بينانس كوين Binance coin BNB

تأتي عملة بينانس كوين في المرتبة الثالثة لدى سوق العملات الرقمية المشفرة، بقيمة سوقية تبلغ 91.668 مليار دولار، وتباع اليوم بسعر 549.19 دولار، مقابل 37.91 دولار عند مطلع عام 2021.

وتنجح بينانس كوين وحيدة في الإفلات من الهبوط الذي شمل الـ 10 الأوائل جميعًا خلال تداولات اليوم الثلاثاء، حيث تتداول عند 548.99 دولارًا مرتفعةً 0.9%.

ويرى الخبراء أن عملة بينانس كوين لفتت الأنظار لها بعناية خلال العام الجاري 2021، وأصبح لها بورصات للتداول خاصة بها وتستهدفها حاليا صناديق الاستثمار للأفراد، فيما لاتزال صناديق المؤسسات تترقب الوضع من بعيد.

وسجلت بينانس كوين أعلى قمة لها في يوم 3 مايو/أيار 2021، بسعر 675.68 دولار، وكان أدنى قاع لها عند مستوى 264.78 دولار يوم 20 يوليو/تموز 2021، والانهيار العظيم في أسعار بينانس كوين خلال تلك الفترة جاء بسبب تشديدات حكومات الصين والهند على تعدين وتداول العملات الرقمية، وتلاها إصدار قانون البنية التحتية الأمريكي الذي كان بمثابة الضربة القاصمة.

بينانس كوين

ويتوقع الخبراء أن إيثريوم وعملة بينانس (ثالث أكثر العملات المشفرة قيمة في العالم)، يمكن أن تستمر في اكتساب حصة في السوق مقابل بيتكوين.

الأمر الذي يجعل العديد في حالة ترقب لما سيكون عليه مستقبل تلك العملات مع وجود مزيد من التشتت في عالم التشفير، واختلاف قيم تداول العملات المشفرة.

بولكادوت (Polkadot) DOT

ومن أكثر العملات المرشحة بقوة للشراء خلال عام 2022 المقبل، هي عملة بولكادوت (Polkadot) DOT، والتي بدأت عام 2021 عند مستوى 8.30 دولار، مقابل سعر 29.32 دولار اليوم وقيمة سوقية 28.923 مليار دولار.

وتحتل المركز الأول في الارتفاع ضمن العشر الأوائل، رغم هبوطها الحالي، عملة بولكادوت Polkadot، التي تتداول عند 29.2 وتنخفض 7.07% إلا أنها لا تزال تحافظ على زيادة أسبوعية تقارب الـ 18%.

ويشير العديد من الخبراء أن المزيد من مديري الصناديق سيبحثون عن كثب في العملات المشفرة على اعتبار أنها امتداد طبيعي لما يسمى بعالم الاستثمار البديل، وهي مجموعة من الأصول تتجاوز الأسهم والسندات التي تشمل عادة الذهب والمعادن الثمينة الأخرى.