نستعرض لكم 8 ترشيحات لألعاب PlayStation 5 مميزة. جهاز البلايستيشن 5 تم اصداره في نوفمبر 2020 ، ولكن لا يزال من الصعب للغاية الحصول عليه بسبب عامل النقص في الرقائق. بعبارة أخرى ، من بين العدد الهائل الذي لا شك فيه من الأشخاص الذين يريدون PS5 ، قلة قليلة منهم قادرة بالفعل على الحصول على واحدة هذه الأيام.

إذا كنت من الأشخاص المحظوظين الذين حصلوا على واحد (أو يأملون في أن يحالفهم الحظ قريبًا) ، أو إذا كان لديك صديق تمكن من ذلك ، فقد قمنا بتجميع قائمة بألعاب PS5 الرائعة للعبها. إليك ثمانية ألعاب playstation 5 رائعة للجهاز الخاص بك.

جدول المحتويات

1.لعبة Deathloop “حلبة الموت” من أفضل ألعاب PlayStation 5

في لعبة إطلاق النار هذه التي طورها Arkane of Dishonored and Prey fame ، أنت تتحكم في Colt ، الذي يحاول الخروج من حلقة زمنية شريرة. في البداية لا يتذكر الكثير عن نفسه ، أو أين هو ، أو ما الذي يحاول القيام به ، لكنك ستكشف أسرار اللعبة العديدة وتتعلم كيفية استعادة السيطرة. Deathloop حلبة الموت هي مغامرة في حلقات زمنية حيث يتم إعادة ضبط بعض تقدمك بعد كل شوط. اللعب بالأسلحة النارية ممتع ، وستجد ان التحكم في وحدة التحكم أمر صعب ، لكنها ليست صعبة للغاية وهي أحد ألعاب PlayStation 5 المميزة

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2.لعبة Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition

إذا كنت تبحث عن لعبة من ألعاب playstation 5 المميزة فاحصل على Miles Morales Ultimate Edition. إصدار مُعاد تصميمه جاهزًا لـ PS5 من Marvel’s Spider-Man 2017. إذا كنت قد لعبت أيًا من ألعاب Batman: Arkham ، تشعر بأن عناصر التحكم والقتال التي توفرها ألعاب Spider-Man كأنها في المنزل معك. هناك الكثير من المرح من خلال هذا التصوير الخيالي لمدينة نيويورك ، وستتركك المعارك الحرة تتعجب من جميع المجموعات الرائعة التي يمكن لأمثال بيتر باركر ومايلز موراليس القيام بها.

3.لعبة Returnal العودة

Returnal هي لعبة إطلاق نار صعبة ولكنها مميزة. تصميم اللعبة لتلعب المراحل وتتفادى موجات الرصاص (يتم تقديمها بطريقة جذابة للغاية) وتحاول التفوق على الأعداء الأقوياء. تشتد المعارك في اللعبة في وقت مبكر ، ولكنك تحصل علي المعرفة والامتيازات والأسلحة الممتعة على طول الطريق. تركز هذه اللعبة على الحركة السريعة والاستخدام لمهاراتك وعناصرك داخل اللعبة ، لذلك على الرغم مما قد توحي به لقطات اللعبة ، فهي ليست مجرد لعبة ركض وتحمل بندقية. بالإضافة إلى طريقة اللعب الممتعة ، تمتلك Returnal بعض التصميمات الفنية الأكثر لفتًا للانتباه في إحدى ألعاب PlayStation 5 الحديثة.

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4.لعبة Ratchet & Clank: Rift Apart

تم تصميم أحدث مغامرة لألعاب Insomniac في لعبة Ratchet & Clank خصيصًا كأحد ألعاب PlayStation 5 مع شخصيات معبرة وبيئات مفصلة بشكل لا يصدق. بالطبع يوجد عامل مشترك مع ألعاب Ratchet & Clank الأقدم ، لذلك لا يزال بإمكانك توقع متعة ستجعلك تؤدي حركات بهلوانية وترقية مجموعة من الأسلحة. على عكس العديد من الألعاب في هذه القائمة ، تعد Rift Apart لعبة قوية يمكن للأشخاص من جميع الأعمار ممارستها ، وهي ممتعة بما يكفي لمجرد الاستمتاع بمشاهدة شخص آخر يلعب من خلالها.

5.لعبة FFVII Remake Intergrade

وصلت Square Enix لـ Final Fantasy VII لتكون أحد ألعاب PlayStation 5 مع تحديث Intergrade الذي يتضمن توسعًا يركز على شخصية Yuffie. بالنسبة لمحبي FFVII العائدين ، هناك الكثير للاستمتاع به هنا ، حيث يتم إرجاع العديد من نفس القصة من الإصدار الأصلي لعام 1997 بشكل جديد من PS5. لاحظ مع ذلك ، أن هذا العنوان لا يغطي اتساع نطاق الأحداث التي تحدث في اللعبة الأصلية ، لكنها لا تزال مغامرة رائعة ستستغرق عشرات الساعات – حتى أكثر ، إذا كنت تنوي أن تلعب من خلال الاصدار الأكثر توسعاً.

6.لعبة Ghost of Tsushima: Director’s Cut

تم إصدار Ghost of Tsushima: Director’s Cut في الأصل من أجل PS4 ، وهو الإصدار النهائي للعبة الذي يستفيد من ميزات PS5 (بما في ذلك DualSense اللمسية) ويتميز بجزيرة Iki الجديدة التي تمتليء بالمهام والأعداء الجدد. Ghost of Tsushima هي لعبة قتال بالسيف في عالم مفتوح حيث تحاول شخصيتك منع الغزو المنغولي لليابان. القصة عن عائلة من الساموراي ، وتسلط الضوء على رحلة شخصيتك المتمثلة في الانتقام وإنقاذ حياة الأبرياء وتكافح من أجل القيام بذلك بطريقة لا تتعارض مع مباديء الساموراي. نستطيع القول أن هذه اللعبة من أهم ألعاب PlayStation 5 التي يجب تجربتها

7.لعبة Astro’s Playroom

Astro’s Playroom هي أسهل لعبة من ألعاب PlayStation 5 نوصي بأن تلعبها على PS5 الخاص بك لأن نسخة مجانية تأتي بالفعل مع شراء وحدة التحكم الخاصة بك. تم تصميم لعبة منصات الحركة هذه بواسطة PlayStation Studios ، وهي تشبه لعبة مغامرات ماريو ثلاثية الأبعاد التي ستجعلك تركض في المستويات المصممة بذكاء ، وتجمع بعض القطع الأثرية الممتعة على طول الطريق. إنها لعبة قصيرة نسبيًا ، ولم تستغرق سوى بضع ساعات للفوز على لاعبين متمرسين. ولكن بالنسبة لأولئك المبتدئين في الألعاب ، هذا هو العنوان المثالي الذي يجب أن يبقيهم مستمتعين لفترة من الوقت.

8.لعبة Demon’s Souls

أنتجت PlayStation Studios من Sony نسخة جديدة كاملة من Demon’s Souls من FromSoftware لتكون أحد ألعاب PlayStation 5 والتي أصبحت الآن كلاسيكية ، والتي تم إصدارها في الأصل على PS3. إنه يتميز بمرئيات جديدة تمامًا ويتم تحميل إصدار PS5 بسرعة البرق. إذا كان لديك ميل للألعاب الصعبة التي تتطلب منك التحلي بالصبر والتفكير بشكل إبداعي فستحب هذه اللعبة. هناك قدر كبير من الحرية في كيفية اختيارك لبناء نقاط القوة في شخصيتك ، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع مراحل اللعبة المتعددة.