شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صينيون يشنون هجوما حادا على إيلون ماسك بسبب أقمار "ستار لينك".. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح مواطنون صينيون النيران، وشنوا هجوما حادا على الملياردير الأمريكى، إيلون ماسك، بعدما اشتكت الصين من أن ‏محطتها الفضائية اضطرت إلى اتخاذ إجراءات مراوغة لتجنب الاصطدام بالأقمار الصناعية التي أطلقها ‏برنامج "ستار لينك" التابع له.‏

أقمار "ستار لينك" الصناعية، للإنترنت، والتى تتبع شركة "سبيس إكس"، كادت أن تصطدم بمحطة الفضاء الصينية مرتان، الأولى 1 يوليو والثانية في 21 أكتوبر، وذلك بحسب وثيقة قدمتها الصين في وقت سابق من الشهر الجارى إلى الأمم المتحدة، وفقا لما أكدته وكالة سبوتنيك الروسية.

وكشفت الصين فى الوثيقة التى نشرها الموقع الإلكترونى لمكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجى: "لأسباب تتعلق بالسلامة، فقد نفذت محطة الفضاء الصينية نظام التحكم الوقائي في تجنب الاصطدام".

وهاجم صينيون إيلون ماسك، عبر موقع "ويبو" الصيني للتواصل الاجتماعي، إذ كتب أحدهم أن أقمار "ستار لينك" كانت "مجرد كومة من النفايات الفضائية"، بينما وصفها آخر بأنها "أسلحة حرب الفضاء الأمريكية".

وأشار أحد المستخدمين إلى أن "مخاطر أقمار "ستار لينك" يتم الكشف تدريجيا عنها، وسوف يدفع الجنس البشري كله ثمن أنشطتها التجارية".

وقامت شركة "سبيس إكس" التي يملكها إيلون ماسك، وحدها بنشر ما يقرب من 1900 قمر صناعي يتبع برنامج "ستار لينك".