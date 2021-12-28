شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: س وج.. كل ما تريد معرفته عن مهمة تلسكوب جيمس ويب الفضائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم إعداد تلسكوب عملاق ليذهل عقولنا بأسرار الكون بعد أن انطلق فى الفضاء، السبت الماضى، بعد عقود من التخطيط، حيث أصبح تلسكوب جيمس ويب الفضائى جاهزًا للكشف عما هو موجود بالفعل - ويمكنه رصد علامات الحياة الفضائية.

انطلقت المرآة الضخمة على بعد مليون ميل من الأرض حيث ستتكشف في حجم ملعب تنس.

إليك ما تحتاج لمعرفته حول هذا الموضوع وفقا لصحيفة ذى صن:

ما هو تلسكوب جيمس ويب الفضائي؟

التلسكوب هو في الأساس مرآة ضخمة يمكنها استخدام الأشعة تحت الحمراء لرؤية ما هو أبعد مما رأيناه من قبل.

إنه أكبر شيء من نوعه وأكثره تعقيدًا، ومجهز بجميع أنواع الأدوات المتطورة.

الهدف هو الكشف عن الأعماق الخفية لكوننا ، والتحديق في الضوء الخافت للنجوم والمجرات التي نشأت بعد الانفجار العظيم منذ حوالى 250 مليون سنة.

ماذا يوجد على متن تلسكوب جيمس ويب الفضائى؟

الجزء الرئيسى عبارة عن مرآة مطلية بالذهب، وهي ضخمة جدًا بحيث لا يمكن إرسالها إلى الفضاء كقطعة واحدة.

فهي مكونة من 18 جزءًا سداسيًا سيتم فك حزمها بذكاء والنقر معًا مثل أحجية مثالية بمجرد وضعها فى مكانها.

هناك أيضًا مرآة ثانوية لترتد كل شيء إلى أنظمة Webb.

يحمي الواقي من الشمس كل ما يمسكه من أشعة الشمس.

يوجد بالداخل أربع أدوات رئيسية لالتقاط الضوء من مئات الملايين من الأميال.

يتضمن ذلك كاميرا لالتقاط اللقطات.

هل سيجد تلسكوب الفضاء جيمس ويب كائنات فضائية؟

ستكون المجموعة قادرة على الرؤية من خلال سحب الغبار الكثيفة التي تغطي الكواكب البعيدة.

قد يساعد تجاوز هذا في الإشارة إلى الحياة، لكن الخبراء يشكون فى أننا سنجد كائنات فضائية معها.

ونقلت صحيفة ذى صن عن كارولين هاربر، من وكالة الفضاء البريطانية قولها: "ستكون قادرة على القيام بالعديد من الأشياء، لكنني لا أعتقد أن هذا مدرج في قائمة أهداف العلم الذى توصلت إليه ناسا".

"إذا كان بإمكانك تحليل الغلاف الجوى للكواكب الخارجية، فيمكنك البحث عن الجزيئات التي قد تكون ضرورية للحياة أو قد تشير إلى وجود الحياة ولكن هذا هو الأقرب الذي سنحصل عليه."

ما الذي يبحث عنه تلسكوب جيمس ويب الفضائي؟

المهمة الرئيسية هي رؤية النجوم والكواكب في وقت مبكر.

يستغرق الضوء وقتًا طويلاً حقًا للسفر، لذا يمكننا بشكل أساسي أن ننظر إلى الوراء في الزمن منذ تشكله بعد الانفجار العظيم.

متى تم إطلاق تلسكوب الفضاء جيمس ويب؟

أطلقت ناسا بنجاح جيمس ويب في الفضاء يوم السبت الموافق 25 ديسمبر 2021.

لماذا تأخر إطلاق تلسكوب جيمس ويب الفضائي؟

إنها عملية معقدة للغاية تشمل عدة دول وتوقيتها دقيق.

قد يؤدي فهمها بشكل خاطئ إلى إهدار مليارات الجنيهات وعقود من العمل.

وكان آخر تغيير في التاريخ من 24 ديسمبر إلى 25 ديسمبر بسبب الرياح العاتية.

ما هي المدة المتوقعة لتلسكوب جيمس ويب الفضائي؟

تم تصميم التلسكوب بحيث يكون الحد الأدنى لعمر التلسكوب خمس سنوات.

لكن العلماء يأملون أن يستمر أكثر من 10 سنوات.

من هو جيمس ويب؟

سمي التلسكوب على اسم جيمس ويب الذي كان رئيس وكالة ناسا فى الستينيات.

وكان يُعرف باسم تلسكوب الفضاء من الجيل التالي الأقل جاذبية حتى عام 2002.

ماذا يعتقد الخبراء؟

قالت كارولين هاربر، رئيسة علوم الفضاء في وكالة الفضاء البريطانية، إن "ويب" سوف "يعيد كتابة أجزاء من كتب علم الفلك المدرسية".

"نحن جميعًا متحمسون للغاية لرؤية العلم المذهل الذي سيعاد."