شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كاليفورنيا تقاضى وول مارت بشأن التخلص من النفايات الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع المدعي العام في كاليفورنيا و 12 مسؤولًا في الولاية دعوى قضائية ضد شركة وول مارت، قائلين إنها تخلصت بشكل غير قانوني من النفايات الإلكترونية والخطرة، مما أضر بمدافن النفايات المحلية.

يزعم المدعي العام لولاية كاليفورنيا، روب بونتا في بيان، أن الشركة انتهكت القوانين البيئية للولاية بممارساتها وشملت النفايات مواد مثل بطاريات الليثيوم والقلوية، وبخاخات الحشرات القاتلة، ومصابيح LED وغيرها.

وأجرى محققو الدولة 58 عملية تفتيش في 13 مقاطعة من 2015 إلى 2021 وقالوا إنهم عثروا على نفايات خطرة وطبية مصنفة في القمامة بكل متجر وفقا لما نقله موقع The verege.

وتقدر وزارة العدل بولاية كاليفورنيا أن إجمالي نفايات وول مارت التي تم التخلص منها بشكل غير قانوني يبلغ 159600 رطل أو أكثر من مليون عنصر كل عام.

قال المتحدث باسم وول مارت راندي هارجروف في بيان: "لقد التقينا بالدولة عدة مرات لإرشادهم عبر برامج الامتثال الخاصة بالنفايات الخطرة الرائدة في الصناعة في محاولة لتجنب التقاضي، لكنهم بدلاً من ذلك رفعوا هذه الدعوى غير المبررة"، "تطالب الدولة بمستوى من الامتثال فيما يتعلق بالتخلص من النفايات من متاجرنا للمنتجات المنزلية الشائعة وغيرها من العناصر التي تتجاوز ما هو مطلوب بموجب القانون. نحن عازمون على الدفاع عن الأمر".